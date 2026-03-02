Дачић скинут са респиратора!

Извор:
Министар унутрашњих послова и потпредсједник Владе Ивица Дачић данас је скинут са респиратора, сазнаје Телеграф.
Подсјећања ради, министар здравља Златибор Лончар изјавио је данас да је здравствено стање министра унутрашњих послова и предсједника Социјалистичке партије Србије Ивице Дачића боље него што је било, додајући да има разлога за оптимизам, али и да се настављају мјере интензивног лијечења и терапије.
"Његово тренутно стање је боље него што је било, што нам даје разлог за оптимизам. Оно што је битно, да предстоји још много рада, настављају се мјере интензивног лијечења и примјене интензивне терапије. То је оно што ћу рећи у овом моменту, а људи који га лијече ће то подробније објаснити у току дана", рекао је Лончар новинарима након обиласка здравствене станице Кумодраж-1, огранка Дома здравља Вождовац.
Министар Дачић је у сриједу увече хоспитализован на Клиници за пулмологију Клиничког центра Србије због тешке упале плућа.
(телеграф)
