Дачић скинут са респиратора!

Извор:

Телеграф

02.03.2026

20:17

Ивица Дачић
Фото: Tanjug/FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Министар унутрашњих послова и потпредсједник Владе Ивица Дачић данас је скинут са респиратора, сазнаје Телеграф.

Подсјећања ради, министар здравља Златибор Лончар изјавио је данас да је здравствено стање министра унутрашњих послова и предсједника Социјалистичке партије Србије Ивице Дачића боље него што је било, додајући да има разлога за оптимизам, али и да се настављају мјере интензивног лијечења и терапије.

Ивица Дачић-2602026

Србија

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

"Његово тренутно стање је боље него што је било, што нам даје разлог за оптимизам. Оно што је битно, да предстоји још много рада, настављају се мјере интензивног лијечења и примјене интензивне терапије. То је оно што ћу рећи у овом моменту, а људи који га лијече ће то подробније објаснити у току дана", рекао је Лончар новинарима након обиласка здравствене станице Кумодраж-1, огранка Дома здравља Вождовац.

Министар Дачић је у сриједу увече хоспитализован на Клиници за пулмологију Клиничког центра Србије због тешке упале плућа.

(телеграф)

