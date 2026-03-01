Logo
Цеца открила да се чује са породицом Ивице Дачића, ево у каквом је сад стању

Цеца Ражнатовић
Фото: Youtube/ screenshot

Балканска звијезда Цеца Ражнатовић слетјела је данас на београдски аеродром, те је за Блиц открила да се редовно чује са породицом Ивице Дачића, који је хоспитализован због здравствених проблема.

Цеца је открила да је стање непромењено, али да се нада да ће он све јуначки изгурати.

О Саши Поповићу и документарцу

Претходно је пјевачица прокоментарисала и документарац о Саши Поповићу, који због посла, није успјела да погледа.

"Нисам стигла да погледам документарац о Саши Поповићу, али сам чула утиске од људи који су били у њему. Да је све јако емотивно. Путовала сам, па нисам стигла да погледам. Ко год да је то осмислио урадио је праву ствар. Драго ми је да блиски сарадници могу да кажу неке лијепе ријечи о њему и да се зна просто то какав је он заиста био".

Цеца је открила и да је у контакту са породицом Ивице Дачића.

Ања снимила удар у Дубаију

Свијет

Позната Српкиња снимила тренутак удара у Дубаију

"У контакту смо, он је јак, то је мој јужњак. Стање је непромијењено, шта да вам кажем. Очекујем да ће се изборити и да ће оздравити. У контакту сам са његовом породицом наравно", рекла је пјевачица за Блиц.

