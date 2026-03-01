Позната Српкиња снимила тренутак удара у Дубаију

Извор:
АТВ
01.03.2026
15:19
Сестре Сара и Ања Дамњановић, познате српске инфлуенсерке које већ неко вријеме живе и раде у Дубаију, нашле су се усред драматичних дешавања након напада Ирана на Уједињене Арапске Емирате.
Док тензије на Блиском истоку расту, јавност у Србији развој ситуације прати и кроз њихове објаве на друштвеним мрежама, с обзиром на то да се тренутно налазе у Емиратима и из прве руке свједоче о ономе што се дешава.
Ања је у тренутку напада била уживо на ТикТоку, када су се, како се чује на снимку, зачуле детонације.
"Саро, шта је ово?! Тресе се цијела зграда, врата се тресу", рекла је она узнемирено, а потом угасила лајв.
Ваздушни саобраћај је обустављен, а изнад појединих дијелова града могао се видјети густ дим.
Након што је видео који је Сара ТКД објавила на тему актуелних дешавања уклоњен са мрежа, уз поруку да тренутно не сме јавно да говори о ситуацији, сада се огласила њена сестра Ања.
"Сматрам да људи са наших простора, а посебно поједини инфлуенсери који су се јавно оглашавали, умањују озбиљност цијеле ситуације. Искрено, не разумијем како неко може тако олако да схвати нешто што је објективно врло озбиљно и узнемирујуће", поручила је Ања.
Она истиче да су она и сестра одлучиле да се повуку из дијела града у ком су боравиле, јер је, како каже, био посебно ризичан.
"У оваквим околностима сам схватила колико људи олако све схватају. Посебно ме забрињавају наше инфлуенсерке. Ми смо се повукле из нашег дијела града јер је био посебно критичан. Налазиле смо о се на веома високом спрату и није било нимало пријатно, зграда се тресла док су пројектили пролазили директно изнад нас. То је био тренутак када смо схватиле да морамо да се склонимо. Искрено,само желимо да се све заустави. Нисмо имале миран сан, нити смо успјеле нормално да једемо након панике и бијега из ресторана", написала је, па додала:
"Када се све ово заврши, мораћу да вам пронађем гласовну поруку коју сам слала другарици у којој причам шта сам сањала јер је то буквално све оно што се јуче десило. Сара и ја смо биле ужасно нервозне вече прије. Нисмо имале мира и никако нисмо могле да заспимо, толико неке негативне енергије се осјетило. Од сада па надаље одлучиле смо да слушамо интуицију. Тај унутрашњи осјећај ме баш никада није преварио", написала је Ања на свом Инстаграму.
Подсјетимо, усљед сложене безбједносне ситуације на Блиском истоку, гдје борави велики број држављана Републике Србије, објављени су контакт телефони наших дипломатских представништава.
Грађани који се налазе у угроженим подручјима позивају се да се јаве амбасадама ради добијања тачних информација и неопходне помоћи.
