Туча на паркингу: Младићи насрнули на човјека, па дигли руку и на дјевојку

Извор:

Курир

01.03.2026

16:13

Службеници Одјељења безбједности Бијело Поље у кратком року по пријави идентификовали су, лоцирали и лишили слободе два оперативно интересантна лица због сумње да су се насилнички понашала према једном мушком и једном женском лицу.

Полиција је поступила по пријави да је једно мушко лице физички нападнуто од стране двије особе. Убрзо су идентификовани М.Б. (21) и Н.Б. (22), оперативно интересантна лица из Бијелог Поља.

- Сумња се да су њих двојица 28. фебруара 2026. године око поноћи, након краће расправе на паркинг простору испред једног малопродајног објекта, физички напали оштећеног, задавши му више удараца у предјелу тијела и нанијевши му лаке тјелесне повреде. Након што се нападнути удаљио, осумњичени су га сустигли и наставили са нападом - потврђено је за РИНУ у МУП Црне Горе.

Према наводима из истраге, у тренутку када су осумњичени поново сустигли оштећеног, једно женско лице покушало је да их раздвоји. Том приликом Н.Б. ју је, како се сумња, гурнуо на асфалтну подлогу, усљед чега је и она задобила тјелесне повреде.

Осумњичени су лишени слободе и уз кривичну пријаву биће спроведени поступајућем државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Бијелом Пољу због сумње да су починили кривично дјело насилничко понашање.

Црна Гора

Туча

Паркинг

