Туча на паркингу: Младићи насрнули на човјека, па дигли руку и на дјевојку

Извор:
Курир
01.03.2026
16:13
Коментари:0
Службеници Одјељења безбједности Бијело Поље у кратком року по пријави идентификовали су, лоцирали и лишили слободе два оперативно интересантна лица због сумње да су се насилнички понашала према једном мушком и једном женском лицу.
Полиција је поступила по пријави да је једно мушко лице физички нападнуто од стране двије особе. Убрзо су идентификовани М.Б. (21) и Н.Б. (22), оперативно интересантна лица из Бијелог Поља.
Свијет
Има страдалих: Огласили се Американци о њиховим жртвама
- Сумња се да су њих двојица 28. фебруара 2026. године око поноћи, након краће расправе на паркинг простору испред једног малопродајног објекта, физички напали оштећеног, задавши му више удараца у предјелу тијела и нанијевши му лаке тјелесне повреде. Након што се нападнути удаљио, осумњичени су га сустигли и наставили са нападом - потврђено је за РИНУ у МУП Црне Горе.
Према наводима из истраге, у тренутку када су осумњичени поново сустигли оштећеног, једно женско лице покушало је да их раздвоји. Том приликом Н.Б. ју је, како се сумња, гурнуо на асфалтну подлогу, усљед чега је и она задобила тјелесне повреде.
Свијет
ИДФ процјењује да Иран има око 2.500 балистичких ракета
Осумњичени су лишени слободе и уз кривичну пријаву биће спроведени поступајућем државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Бијелом Пољу због сумње да су починили кривично дјело насилничко понашање.
Свијет
31 мин0
Свијет
33 мин0
Градови и општине
36 мин0
Кошарка
40 мин0
Најновије
Најчитаније
16
25
16
16
16
13
16
12
16
06
Тренутно на програму