Има страдалих: Огласили се Американци о њиховим жртвама

Аутор:Стеван Лулић
01.03.2026
16:06
Коментари:0
Централна команда америчке војске (CENTCOM) потврдила је да у сукобима с Ираном има страдалих војника САД.
Како су навели, до сада су живот изгубила њихова три војника.
Кренула одмазда: Нападнут носач авиона АБрахам Линколн
"Три припадника америчке војске су погинула у акцији, а петоро је тешко рањено у оквиру операције 'Епски бијес'", навела је Команда.
Додали су да их је неколико задобило лакше повреде од шрапнела, а неколико има потресе мозга.
CENTCOM Update— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.
Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being…
"Налазе се у процесу враћања на дужност. Велике борбене операције се настављају и наши напори за реаговање су у току", рекли су и закључили:
"Ситуација је промјенљива, па из поштовања према породицама, задржаћемо додатне информације, укључујући идентитет наших палих ратника, до 24 сата након што најближи рођаци буду обавијештени".
Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) саопштила је да је лансирала четири балистичка пројектила на амерички носач авиона "УСС Абрахам Линколн".
Горе Дубаи и Абу Даби: Има мртвих и рањених у нападу на аеродроме у УАЕ
Према иранским државним медијима, циљ напада био је пети носач класе Нимиц, који представља кључну ударну снагу САД у региону.
Носач "Абрахам Линколн“ опремљен је најсавременијим "невидљивим" ловцима Ф-35, док његову пратећу групу чине три разарача и нуклеарна подморница наоружани пројектилима "Томахвак".
Према сателитским снимцима које је потврдио ББЦ Верифај, брод је последњи пут лоциран 15. фебруара уз обалу Омана.
