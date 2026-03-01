Logo
Има страдалих: Огласили се Американци о њиховим жртвама

Аутор:

Стеван Лулић

01.03.2026

16:06

Иран погодио амерички радар
Фото: Screenshot / X

Централна команда америчке војске (CENTCOM) потврдила је да у сукобима с Ираном има страдалих војника САД.

Како су навели, до сада су живот изгубила њихова три војника.

Носач авиона Абрахам Линколн

Свијет

Кренула одмазда: Нападнут носач авиона АБрахам Линколн

"Три припадника америчке војске су погинула у акцији, а петоро је тешко рањено у оквиру операције 'Епски бијес'", навела је Команда.

Додали су да их је неколико задобило лакше повреде од шрапнела, а неколико има потресе мозга.

"Налазе се у процесу враћања на дужност. Велике борбене операције се настављају и наши напори за реаговање су у току", рекли су и закључили:

"Ситуација је промјенљива, па из поштовања према породицама, задржаћемо додатне информације, укључујући идентитет наших палих ратника, до 24 сата након што најближи рођаци буду обавијештени".

Нападнут носач авиона

Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) саопштила је да је лансирала четири балистичка пројектила на амерички носач авиона "УСС Абрахам Линколн".

Напад-аеродром Дубаи

Свијет

Горе Дубаи и Абу Даби: Има мртвих и рањених у нападу на аеродроме у УАЕ

Према иранским државним медијима, циљ напада био је пети носач класе Нимиц, који представља кључну ударну снагу САД у региону.

Носач "Абрахам Линколн“ опремљен је најсавременијим "невидљивим" ловцима Ф-35, док његову пратећу групу чине три разарача и нуклеарна подморница наоружани пројектилима "Томахвак".

Према сателитским снимцима које је потврдио ББЦ Верифај, брод је последњи пут лоциран 15. фебруара уз обалу Омана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

