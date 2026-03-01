Logo
Март идеалан за садњу јагода: Савјети за правилну припрему тла, залијевање и заштиту од мраза

01.03.2026

17:16

Јагода-садња
Фото: Pexels/Lukas Blazek

Кад је ријеч о садњи јагода, она се најчешће на нашим просторима обавља у два наврата - прољетном и јесењем. Мјесец март и почетак априла идеалан су период за прољетну садњу.

Прољетна садња обавља се најчешће у марту и почетком априла, чим се земљиште одмрзне и постане довољно сухо за обраду. Ово је сигурнија опција јер младе биљке избјегавају најјаче зимске мразеве, али у првој години обично дају скромнији род.

Јесења садња, која се практикује у аугусту и почетком септембра, омогућава биљкама да се добро укоријене прије зиме, па наредног прољећа дају знатно обилнији принос. У подручјима с оштријим зимама важно је да се садња не обави прекасно како младе саднице не би ушле неспремне у период мразева.

Сам поступак садње захтијева пажљиву припрему земљишта. Јагоде најбоље успијевају на сунчаним положајима, у растреситој и добро дренираној земљи благо киселе реакције. Прије садње тло треба прекопати на дубину од 20 до 30 центиметара и обогатити га компостом, најбоље неколико седмица раније.

Свијет

Рачун из ресторана покренуо жестоку расправу

Приликом садње важно је да коријен буде лијепо распоређен у земљи, док средишњи пупољак, такозвано срце биљке, мора остати у равни са површином тла. Предубока садња може довести до труљења, док преплитка излаже коријен исушивању, пише Кликс.

Након садње неопходно је обилно залијевање како би се земља слегла око коријена и омогућила бољи контакт са влагом. Током вегетације тло треба одржавати умјерено влажним, али без задржавања воде. Препоручује се постављање малча од сламе или другог органског материјала, чиме се чува влага, смањује раст корова и штите плодови од директног контакта са земљом.

Уз правилно одабрано вријеме садње и квалитетну припрему земљишта, јагоде већ наредне сезоне могу дати здрав и обилан род, а засад остаје продуктиван двије до три године прије него што га је потребно обновити.

