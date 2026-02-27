Купатило ће заблистати без трунке хемије: Направите сами смјесу за скидање каменца

Извор:
Крстарица
27.02.2026
21:24
Коментари:0
Заборавите на скупу хемију и напорно рибање, јер је чишћење каменца уз овај трик постало лакше него икада. Умјесто да трошите сате на полирање славина и плочица, рјешење које буквално само раствара наслаге већ имате у својој кухињи.
Све што вам треба су два јефтина састојка која ће учинити да купатило блиста као ново.
Друштво
Ако постите Васкршњи пост, ово треба да знате: Свакога дана изговарајте ове ријечи
Највећи проблем са каменцом је што се он таложи слој по слој, а обична вода га само додатно учвршћује. Да бисте га скинули без рибања, кључно је да средство које направите остане на површини довољно дуго да га разгради.
Обично алкохолно сирће је неприкосновено за растварање соли, али оно само по себи склизне са вертикалних површина. Трик је у томе да га помијешате са мало течности за судове, јер она ствара густу пјену која се лијепи за каменац и не дозвољава му да „побјегне“.
Овај трик провјерено ради на свим површинама у купатилу – од стакла туш кабине до оних најгорих наслага на рубу каде или вц шоље.
Градови и општине
Приједор планира изградњу центра за одрасле с аутизмом
Све што вам треба су састојци које вјероватно већ имате код куће, па нећете морати да трошите ни динар додатно. Процес је једноставан и не захтијева никакву посебну опрему, осим једне обичне прскалице.
Ево шта вам је тачно потребно за овај домаћи рецепт:
-200 мл алкохолног сирћета (бијелог)
-200 мл обичног детерџента за судове
-Једна стара бочица са распршивачем
Поступак је сљедећи: Загријте сирће у микроталасној или на шпорету да буде топло, али не да прокључа. Сипајте га у прскалицу, додајте детерџент и лагано промућкајте (немојте трести прејако да се не направи превише пјене одмах).
Кошарка
Први пораз кошаркаша Србије у квалификацијама
Оно што овај трик издваја од других јесте чињеница да нема никаквог напорног трљања сунђером. Све што треба да урадите јесте да обилно напрскате све критичне тачке у купатилу и оставите да одстоји барем пола сата.
За то вријеме, сирће ће хемијски реаговати са каменцом, док ће детерџент разбити масноће и наслаге сапуна. Када се вратите, само пустите јак млаз топле воде и исперите све – видјећете како прљавштина сама одлази у одвод.
Ако су наслаге старе годинама, можете оставити смјесу да дјелује и преко ноћи. Ујутру ће вас дочекати купатило које блиста као да је ново, а чесме ће имати онај фабрички сјај без иједне мрље.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму