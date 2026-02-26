Које су предности "тамног туширања" за побољшање вашег сна

Извор:
Уколико имате проблеме са спавањем, могуће је да сте у потрази за правим рјешењем, а један од новијих трендова који се издвајају је "тамно туширање", што подразумијева туширање уз пригушена свјетла или потпуно угашену расвјету.
Ова навика често је дио вечерње рутине опуштања прије спавања. За разлику од јутарњег туширања које се често користи за разбуђивање и подизање енергије, "тамно туширање" усмјерено је на смањење изложености свјетлу, регулацију тјелесне температуре и потицање опуштања како би се тијело припремило за сан.
Стручњакиња за спавање Chelsie Rohrscheib казала је за Healthline да тамно туширање може припремити мозак и тијело за сан, чиме се побољшава вријеме успављивања и укупна квалитета сна.
"Да би мозак покренуо сан, тијело мора доживјети благи пад средње тјелесне температуре. Топли туш брзо повисује тјелесну температуру, а након изласка из туша долази до њеног наглог пада. То опонаша природни процес који се дешава у тијелу прије спавања, олакшавајући мозгу прелазак у сан'', појаснила је.
Туширање у мраку ограничава вечерњу изложеност свјетлу што може побољшати природни циркадијални ритам и сигнализирати вашем тијелу да је вријеме за опуштање.
"Мелатонин је хормон који регулише циркадијални ритам, а производи се у мозгу те сигнализира када је вријеме за будност, а када за сан. Његова производња овиси о свјетлости која улази у очи, јер стална изложеност свјетлу потискује стварање мелатонина, док нижи ниво свјетла потиче његову производњу. Туширање уз угашена свјетла потиче отпуштање мелатонина и унапријед припрема ваш мозак за сан", навела је Rohrscheib.
Осим побољшаног сна, "тамно туширање" може донијети и користи за ментално здравље.
"То је добар начин за опуштање и смањење стреса прије спавања, чиме се наш нервни систем пребацује у парасимпатичко стање, одговорно за опуштеност и поспаност. Додатна корист је смањење нивоа кортизола у циркулацији, који је стимулирајући и потиче будност", казала је.
Стручњакиња за спавање Патрициа Реад казала је да "тамно туширање" може постати облик свјесне присутности.
"У мраку стварамо простор у којем друга осјетила дођу до изражаја. Можемо се више фокусирати на угодан осјећај топле воде на кожи, мирисе које смо одабрали за туширање и умирујући звук воде. Таква атмосфера ствара простор да замислите како се ваше мисли и бриге испиру, остављајући вас спремним за сан, а ујутро за свјеж почетак дана", поручила је.
Rohrscheib тврди да овакав вид туширања не треба сматрати брзим рјешењем за поремећаје спавања.
"Особе са хроничним проблемима спавања или основним поремећајем сна неће примијетити значајно дјеловање без медицинске интервенције. 'Тамно туширање' прије спавања може бити контрапродуктивно за особу која осјећа притисак да то мора обавити, чиме се ствара додатни стрес. Ако вам распоред не допушта вечерње туширање у мраку, постоје и други начини на које можете доћи до квалитетнијег сна", тврди она.
Такође, ова стручњакиња савјетује да се држите досљедног распореда спавања, да одлазите на спавање и будите се у исто вријеме сваки дан, укључујући и викенде. Препоручује избјегавање кофеина најмање шест сати прије спавања, пише Хеалтхлине. Уз то, савјетује се избјегавање обилних, тешко пробављивих оброка око три сата прије одласка на спавање. Препоручује се избјегавање јаког свјетла прије спавања, а спаваћа соба требала би бити тамна, прохладна, тиха и угодна.
"Ако не можете заспати, онда устаните, радите нешто умирујуће попут слушања тихе музике при пригушеном свјетлу 10 до 15 минута, затим се вратите у кревет и покушајте поново", навела је.
