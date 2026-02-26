Logo
Вријме сунчано у појединим мјестима за кратке рукаве

Извор:

СРНА

26.02.2026

10:05

Коментари:

0
Вријме сунчано у појединим мјестима за кратке рукаве

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано и још топлије вријеме, али ће се током дана облачност са сјевера проширити на све крајеве.

Вјетар слаб, на југу и истоку умјерен до појачан, промјенљивих смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша дневна температура ваздуха од 12 на истоку до 19 на западу, у вишим предјелима од осам степени Целзијусових.

Вријеме Бањалука прољеће

Друштво

Какво нас прољеће очекује? Немојте да вас завара топло вријеме

Јутро је сунчано и свјеже, са мјестимичном маглом, подаци су Федералног хидрометеоролошког завда.

Температура ваздуха у 7.00 часова: Бјелашница минус седам, Соколац минус пет, Шипово, Бугојно и Дрвар минус три, Билећа, Рудо и Зеница минус два, Приједор, Фоча, Вишеград, Ливно, Дринић и Сански Мост минус један, Бањалука, Добој, Нови Град, Србац, Хан Пијесак, Рибник, Чемерно, Сарајево и Бихаћ нула, Бијељина, Мркоњић Град, Сребреница, Гацко, Калиновик и Тузла један, Градачац два, а Требиње и Мостар четири степена Целзијусова.

