Какво нас прољеће очекује? Немојте да вас завара топло вријеме

Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) објавио је прве климатске изгледе за период од марта до маја, а подаци указују на сезону пуну контраста.

Иако нас очекују температуре изнад просјека и чак до 20 љетних дана, љубитељи топлог времена не би требало прерано да одлажу зимску гардеробу. Феномен слабљења Ла Ниње и нагло загријевање у стратосфери могли би да донесу неочекиване обрте, мразне дане, па чак и закаснеле сњежне падавине у априлу.

До 18 мразних и 20 љетњих дана овог прољећа

Климатски изгледи од 1. марта до 31. маја, показују да ће средња температура ваздуха бити изнад просјека, са одступањем до 1 степен.

Средње сезонске температуре ваздуха кретаће се од 11 до 15 степени, у вишим пред‌јелима од 3 до 8 степени.

РХМЗ је најавио да ће и током прољећа бити од 5 до 18 мразних дана у нижим пред‌јелима, док ће у брдско-планинским бити до 45 таквих дана када ће температуре бити испод нуле.

Очекује се од 12 до 20 љетних дана, када ће максималне температуре ваздуха бити од 25 степени и више.

У сезонској прогнози се наводи да се током прољећа очекује просјечна количина падавина, од 140 до 200 mm, док ће у планинским пред‌јелима пасти између 210 и 300 mm. Број дана са падавинама већим од 0,1 mm биће од 32 до 40, а у брдско-планинским пред‌јелима до 50.

То би могло донијети нестабилније вријеме, с температурама испод просјека у западним, централним и сјеверним дијеловима Европе и више падавина у западној, централној и јужној Европи.

Дугорочно гледано, очекује се да ће пролећни временски обрасци бити под утицајем промена на Пацифику. Ла Ниња, фаза хладнијих океанских температура у тропском Пацифику, слаби. Најновије анализе показују заостале хладне аномалије које се поступно повлаче, док се у источном дијелу регије већ појављују топлије аномалије.

Дугорочне прогнозе упућују на крај Ла Ниње и бржи прелазак у нову фазу Ел Ниња већ до љета. Такав брзи прелаз забиљежен је и неколико пута у прошлости. Анализа тих година показује тенденцију нижег ваздушног притиска изнад Европе током прољећа, са вишим притиском на сјеверу, преноси Блиц.

Температурна анализа за исте године упућује на склоност нижим температурама од просјека, барем у сјеверним, централним и западним деловима континента, што се повезује са сјевероисточним струјањем.

