Очување српске традиције и културе кроз језик и умјетност

14.03.2026
Од одласка нашег нобеловца, Иве Андрића, прошло је више од пола вијека, његова ријеч и културно-историјско насљеђе и даље је најчвршћи темељ нашег идентитета. Спајајући мостове сјећања на нашег великана и недавно обиљежени Међународни дан матерњег језика, чланице удружења "Дуга" из Бањалуке одлучиле су да ћирилицу оживе кроз умјетност.
"Наш матерњи језик је заиста један изузетно богат језик, језик са којим су настала најљепша књижевна дјела. Наши умјетници, наши књижевници су заправо тим нашим народним језиком успијевали да преточе најтананије дрхтаје душе, највећа филозофска размишљања и највеће животне истине", рекла је Слободанка Гашић, предсједница Удружења "Дуга".
Кроз вез, кист и писано слово, оне подсећају да је језик није само средство комуникације, већ прозор у свијет, баш какав је Андрић описивао у својим приповјеткама и причама.
"Данас обиљежавамо 51. годину од смрти нашег највећег књижевника и нобеловца Иве Андрића који је као и његова дјела као што је рецимо приповјетка „Мост на Жепи“, заправо био прави мост између књижевности, умјетности и нашег народног језика", рекла је Слободанка Гашић.
Свједоци смо времена када је борба за културно наслеђе све изазовнија. Колико је важна култура сјећања на наше великане попут нобеловца Иве Андрића важна говори и то да су његова дјела највише пута преведена на више од 50 свјетских језика и објављена на свим континентима. Историја и култура прошлих времена живи, а на нама је да је његујемо и преносимо на будуће генерације.
