Преминула позната глумица: Глумила у серији ''Круна''

Глумица Џејн Лапотер, позната по улози у Нетфликсовој серији "Круна" и богатој позоришној каријери, преминула је у 81. години.
Вијест да је преминула 5. марта потврдио је Royal Shakespeare Company, а узрок смрти није објављен, пише Дејли мејл.
Џејн Лапотер рођена је у Ипсвичу 26. децембра 1944. Каријеру је почела 1965. у позоришту Бристол Олд Вик, гдје је провела двије године, а 1970. била је међу оснивачицама позоришта Јанг Вик.
Велику пажњу први пут је привукла 1977, најприје као Мари Кири у ББЦ-јевој минисерији, а затим као Едит Пјаф у представи "Пиаф", Royal Shakespeare компаније. За улогу Пјаф, коју је играла и на Вест Енду и на Бродвеју, освојила је награде Оливије 1979. и Тони 1981. године.
Имала је и запажену телевизијску каријеру. Глумила је Клеопатру у ББЦ-јевој продукцији "Антонија и Клеопатре" 1981, принцезу Курагину у божићном специјалу серије "Downton Abbey" 2014, као и принцезу Алису од Батенберга у Нетфликсовој серији "Круна", преноси Индекс.
Џејн се 1974. удала за редитеља Роланда Жофеа, са којим је годину раније добила сина Роуана. Развели су се 1980. Прије тога била је двије године у браку са Оливером Вудом, који је окончан 1967. Касније је била у вези са глумцем Мајклом Пенингтоном.
У јануару 2000, док се припремала за предавање о Шекспиру у Паризу, доживјела је крварење у мозгу. Прошла је двије тешке операције и мјесец дана провела на интензивној њези. О том искуству писала је у мемоарима "Тиме Оут оф Минд" из 2003, који су постали бестселер.
