Преминула позната глумица: Глумила у серији ''Круна''

АТВ

13.03.2026

15:06

Глумица Џејн Лапотер, позната по улози у Нетфликсовој серији "Круна" и богатој позоришној каријери, преминула је у 81. години.

Вијест да је преминула 5. марта потврдио је Royal Shakespeare Company, а узрок смрти није објављен, пише Дејли мејл.

Каријера дуга шест деценија

Џејн Лапотер рођена је у Ипсвичу 26. децембра 1944. Каријеру је почела 1965. у позоришту Бристол Олд Вик, гдје је провела двије године, а 1970. била је међу оснивачицама позоришта Јанг Вик.

Велику пажњу први пут је привукла 1977, најприје као Мари Кири у ББЦ-јевој минисерији, а затим као Едит Пјаф у представи "Пиаф", Royal Shakespeare компаније. За улогу Пјаф, коју је играла и на Вест Енду и на Бродвеју, освојила је награде Оливије 1979. и Тони 1981. године.

Имала је и запажену телевизијску каријеру. Глумила је Клеопатру у ББЦ-јевој продукцији "Антонија и Клеопатре" 1981, принцезу Курагину у божићном специјалу серије "Downton Abbey" 2014, као и принцезу Алису од Батенберга у Нетфликсовој серији "Круна", преноси Индекс.

Приватни живот и здравствени проблеми

Џејн се 1974. удала за редитеља Роланда Жофеа, са којим је годину раније добила сина Роуана. Развели су се 1980. Прије тога била је двије године у браку са Оливером Вудом, који је окончан 1967. Касније је била у вези са глумцем Мајклом Пенингтоном.

У јануару 2000, док се припремала за предавање о Шекспиру у Паризу, доживјела је крварење у мозгу. Прошла је двије тешке операције и мјесец дана провела на интензивној њези. О том искуству писала је у мемоарима "Тиме Оут оф Минд" из 2003, који су постали бестселер.

