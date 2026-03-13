Службенику тужилаштва предложен притвор, осумњичен за трговину утицајем

Аутор:Огњен Матавуљ
13.03.2026
14:55
Коментари:0
Републичко јавно тужилаштво Републике Српске затражило је одређивање једномјесечног притвора свом службенику Славку Тривићу који је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело трговина утицајем.
”Мјера притвора је затражена због основане бојазни да ће боравком на слободи осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке ради прилагођавања њихових исказа интересима своје одбране, као и због тежине кривичног дјела”, наводе у Републичком тужилаштву.
О приједлогу за притвор одлучиваће Посебно одјељење Окружног суда у Бањалуци.
Хроника
Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем
Шта се конкретно Тривићу ставља на терет у тужилаштву не желе да откривају. Према незваничним информацијама службеник тужилаштва је осумњичен да је од појединих особа, које су се налазиле под истрагом, узимао новац обећавајући им ”сређивање” предмета, односно да ће зауврат утицати да се по њих донесе повољнија тужилачка одлука.
Засада није познато да ли је Тривић радио ”на своју” руку или је имао нечији благослов. Није познато ни како су окочнани предмети у којима је нудио своје услуге, што ће свакако бити предмет даље истраге.
Подсјетимо, Тривић је ухапшен у заједничкој акцији Управе криминалистичке полиције МУП-а Српске и Републичког јавног тужилаштва.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
24
15
22
15
18
15
13
15
11
Тренутно на програму