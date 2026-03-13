Зашто путнике сваки пут сликају при уласку у ЕУ: Објашњење се неће допасти никоме

13.03.2026
Редакцији портала "Телеграф" обратио се читалац који је остао затечен јер су му на граничном прелазу Батровци поново узимани биометријски подаци, иако је ЕЕС профил већ раније направио.
"Путовао сам са колегиницом за Бањалуку, преко Хрватске. Кад смо улазили у Хрватску, путници из сваког аута у реду су морали да изађу и да се сликају на ЕЕС апарату. Када смо прелазили границу са БиХ, ово се поновило - опет сви напоље, и опет сви пред објектив. Сутрадан, исто нас је сачекало при изласку из БиХ у Хрватску, и на уласку у Србију. За непуних 24 сата сликани смо по четири пута!", каже изнервирано читалац поменутог портала.
И други путници из Србије такође су остали изненађени овом чињеницом на граници са Мађарском, Бугарском, Грчком...
Директор Јуте, Александар Сеничић, објаснио је да једнократна регистрација није довољна, већ ће путници при сваком уласку и изласку из земаља Шенген зоне морати да прођу провјеру идентитета, која уз пасош подразумијева или поновно фотографисање или давање отисака прстију.
Сеничић је разријешио ову дилему и детаљно објаснио процедуру која нас чека при сваком преласку границе Европске уније.
"Све вријеме причамо о томе да је систем направљен тако да се профил прави први пут када идете. Узимају се сва три елемента: отисци прстију, слика и пасош. Тада сам систем додјељује датум када сте ушли. Међутим, да би вас систем препознао сваки сљедећи пут, морате се регистровати. То значи да сваки пут морате да урадите минимум двије ствари: да дате пасош и највјероватније да се сликате, односно да вас апарат услика како би вас компјутер препознао да сте то заиста ви. Тада се уписује датум уласка. Исто то морате да урадите и када излазите из ЕУ зоне", објашњава саговорник "Телеграфа".
Како је додао, у систем сваки пут мора да се упише датум уласка односно датум изласка из државе и да се обрачуна колико дана сте провели у земљи.
"То је и разлог због којег је уведен систем, да се не би прешло 90 дана боравка у оквиру шест мјесеци. Ту нема никакве дилеме. Не знам како су људи мислили да се једном региструју и да су послије границе отворене. Како би систем знао да сте прешли границу?", објаснио је Сеничић.
Према правилима, мора да се уради "дупла аутентификација" профила. Пасош јесте обавезан, али поред тога, узеће вам отисак прста или ће вас фотографисати.
Многи се питају како ће систем функционисати када дође љето. Пред нама је сезона одмора, одласка на љетовања, а то значи да су дуге колоне на границама неизоставне.
Међутим, иако правила налажу скенирање сваког путника, Европска комисија је оставила и могуће рјешење у случају нужде. Уколико се створе непрегледне колоне на Батровцима или прелазу Еврозони, Сеничић је објаснио која се мјера предузима у тим ситуацијама.
"Нови систем прелазак границе убрзати неће сигурно. Ми смо на тим граничним прелазима и до сада, без овог система, чекали доста дуго у јеку сезоне јер је велика гужва и прелази једноставно нису планирани за толики број људи. Међутим, Европска комисија је сада одобрила да од 10. октобра тај систем мора да функционише 24 сата на свим граничним прелазима. То је крајњи рок. Али, Комисија је одобрила свим земљама да саме донесу одлуку: уколико се направе велике гужве, могу да суспендују овај систем на одређено вријеме. То значи, ако се направи гужва од два-три сата чекања, могу да кажу 'у реду, сада више нећемо регистровати да бисмо убрзали процес' и суспендују га на пар сати током дана док се гужва не разиђе. Не могу да га укину трајно, али могу да га суспендују привремено кад год им то буде требало", објашњава Сеничић.
Систем уласка/изласка (ЕЕС) је аутоматизовани ИТ систем који је Европска унија увела како би модернизовала контролу на спољним границама шенгенског простора.
Његова примјена је више пута одлагана, а званично је постала обавезна за све држављане трећих земаља, укључујући и Србију, којима није потребна виза за боравак у ЕУ.
ЕЕС је замијенио ручно ударање печата у пасоше, које је често било непрегледно и подложно грешкама. Сада се подаци о времену и мјесту уласка и изласка биљеже дигитално. Приликом првог преласка границе након увођења система, путнику се узимају биометријски подаци – четири отиска прста десне руке и дигитална фотографија лица. Ови подаци се чувају у бази три године.
Основна сврха система је стриктно праћење правила да путници не смију боравити у ЕУ дуже од 90 дана у било ком периоду од 180 дана. Чим путник пређе дозвољени број дана, систем аутоматски сигнализује прекршај граничној полицији.
Стручњаци савјетују путнике да, упркос дигитализацији, и даље провјеравају исправност својих путних исправа и да на границу крећу раније, нарочито у данима викенда и празника, док се нови систем у потпуности не уигра на свим прелазима.
Иако су неки Срби били у заблуди да се биометријски подаци узимају само једном, само први пут, дилему је разријешио Сеничић, објаснивши да ће подаци узимају при сваком уласку/изласку из земље Европске уније.
