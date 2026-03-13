Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио

Аутор:АТВ
13.03.2026
15:13
Коментари:0
Више јавно тужилаштво у Новом Саду саопштава да је, у кривичном поступку који се водио пред Вишим судом у Новом Саду, доказано да је Н. Г. из Темерина извршио тешко убиство, за шта му је подигнута оптужница.
Према оптужници, Н. Г. је у ноћи између 25. и 26. децембра 2023. године, у породичној кући у Темерину, лишио живота свог оца, покојног Н. М, ког је претходно злостављао, задајући му више удараца тупим дијелом сјекире у предјелу главе.
Економија
Цијене горива између Бањалуке и Лакташа различите - ево гдје је најјефтиније
Пресудом Вишег суда у Новом Саду, донијетом и јавно објављеном 13. марта 2026. године, Н. Г. је осуђен на казну затвора у трајању од 17 година.
Оптуженом Н.Г. је изречена мјера безбједности одузимање предмета, и то предметне секире којом је извршено кривично дјело тешко убиство, те је оптуженом Н.Г. продужен притвор.
Друштво
Из Кабинета предсједника Српске уплаћена средства за водовод у Пребиловцима
Више јавно тужилаштво у Новом Саду истиче да, незадовољно висином изречене казне, планира да у законском року поднесе жалбу у дијелу одлуке суда који се односи на дужину затворске казне, преноси Телегараф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
24
15
22
15
18
15
13
15
11
Тренутно на програму