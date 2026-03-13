Logo
Large banner

Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио

Аутор:

АТВ

13.03.2026

15:13

Коментари:

0
Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио

Више јавно тужилаштво у Новом Саду саопштава да је, у кривичном поступку који се водио пред Вишим судом у Новом Саду, доказано да је Н. Г. из Темерина извршио тешко убиство, за шта му је подигнута оптужница.

Према оптужници, Н. Г. је у ноћи између 25. и 26. децембра 2023. године, у породичној кући у Темерину, лишио живота свог оца, покојног Н. М, ког је претходно злостављао, задајући му више удараца тупим дијелом сјекире у предјелу главе.

6390cf002efb5 Gorivo

Економија

Цијене горива између Бањалуке и Лакташа различите - ево гдје је најјефтиније

Пресудом Вишег суда у Новом Саду, донијетом и јавно објављеном 13. марта 2026. године, Н. Г. је осуђен на казну затвора у трајању од 17 година.

Оптуженом Н.Г. је изречена мјера безбједности одузимање предмета, и то предметне секире којом је извршено кривично дјело тешко убиство, те је оптуженом Н.Г. продужен притвор.

Palata predsjednika Republike Srpske

Друштво

Из Кабинета предсједника Српске уплаћена средства за водовод у Пребиловцима

Више јавно тужилаштво у Новом Саду истиче да, незадовољно висином изречене казне, планира да у законском року поднесе жалбу у дијелу одлуке суда који се односи на дужину затворске казне, преноси Телегараф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

пресуда

Temerin

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ruža cvijet

Култура

Преминула позната глумица: Глумила у серији ''Круна''

19 мин

0
Републичко јавно тужилаштво РС

Хроника

Службенику тужилаштва предложен притвор, осумњичен за трговину утицајем

30 мин

0
Дарко Лазић

Сцена

Дарко Лазић тражио да му се брат сахрани са микрофоном

45 мин

0
Пумпа

Економија

Просјечна цијена "брента" биће изнад 100 долара

57 мин

0

Више из рубрике

Републичко јавно тужилаштво РС

Хроника

Службенику тужилаштва предложен притвор, осумњичен за трговину утицајем

30 мин

0
Наоружани разбојник опљачкао радника коцкарнице

Хроника

Наоружани разбојник опљачкао радника коцкарнице

1 ч

0
Разбио рекламни пано, полиција га пронашла

Хроника

Разбио рекламни пано, полиција га пронашла

1 ч

0
Лазаревић се жалио на убиство Кулишића: ”Нисам знао да ће га Андреа убити!”

Хроника

Лазаревић се жалио на убиство Кулишића: ”Нисам знао да ће га Андреа убити!”

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Озбиљно упозорење за кориснике Андорида: Ваш телефон може бити хакован за 45 секунди

15

22

Битно: О резолуцији о осуди и забрани промовисања нацистичких и фашистичких симбола и идеологија

15

18

Погледајте како се креће олујни облаци: Метео радар открива када киша стаје

15

13

Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио

15

11

Цијене горива између Бањалуке и Лакташа различите - ево гдје је најјефтиније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner