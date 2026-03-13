Дарко ван себе на сахрани брата: ''Тата доводим ти сина''

АТВ

13.03.2026

16:12

Sahrana Dragana Lazića
Фото: Telegraf video/Screenshot

Дарко Лазић ван себе је на сахрани свог брата Драгана Лазића, а на гробљу је пао на сандук и не престаје да јеца.

Након што је завршено опело, Лазић је са породицом стигао на гробље у Брестачу, недалеко од породичне куће, гдје је и сахрањен његов брат, Драган, који је погинуо 11. марта у страшној несрећи код Шапца.

Пред гробом је Дарко пао на сандук и јецајући рекао:

- Милане доводим ти сина, тата чувај га - причао је Лазић:

- Ниси ти требао да будес на том мјесту, ја сам. Ниси заслужио то - додао је.

Драганову слику носила дјеца

Драганову слику носила су дјеца која су се кретала испред непрегледне тужне поворке.

Километарска колона утучених и уплаканих чланова породице и најближих пријатеља опростила се од Драгана, пише Телеграф.рс.

