Несвакидашња сцена на ауто-путу: Мајка се породила у санитету, беба није могла да чека до породилишта

Аутор:АТВ
13.03.2026
15:33
Дежурне екипе нишке Хитне помоћи и јуче су, као и обично, имале пуне руке посла, али један догађај измамио је осмијех на лице свим запосленима - једна беба рођена је у возилу те здравствене установе.
Екипа нишке Хитне помоћи у којој су биле докторка Јелена Гроздановић и медицинска сестра Марија Стојановић никада неће заборавити јучерашњи дан јер су јуче први пут у својој каријери породиле трудницу у санитетском возилу.
Наука и технологија
Озбиљно упозорење за кориснике Андорида: Ваш телефон може бити хакован за 45 секунди
Млада мама из Алексинца (33) родила је јуче око 14 часова у возилу Хитне помоћи здраву дјевојчицу, а све се издешавало за само 13 минута.
Према ријечима докторке Јелене Гроздановић у први мах није изгледало да ће се жена која је била у деветом мјесецу трудноће породити у санитету, али се све промијенило у само пар минута.
"Ми смо добили позив да је ка Нишу кренуо млади брачни пар, да жена има контракције и да јој је пукао водењак. Они су нас сачекали код наплатне рампе Ниш-исток и ми смо преузели трудницу. Кренули смо ка Клиници за гинекологију и у том тренутнку порођај још није почео. Жена нам је испричала да је имала током пријеподнева благе контракције, а када су постале интензивније јавила се љекару у болници у Алексинцу и отуда су је упутили у Ниш на порођај. Успут јој је пукао водењак, па су се јавили Хитној помоћи у Нишу", казала је Гроздановић.
Друштво
Погледајте како се креће олујни облаци: Метео радар открива када киша стаје
Она је казала да је порођај кренуо када су били надомак Тржног центра "Рода" и комплетно се завршио док су стигли до гинекологије.
"За само пар минута родила се здрава беба. Одмах је заплакала, сестра Марија и ја смо је прихватиле, пресјекле пупчану врпцу и клемовале пупчаник. Увиле смо је у стерилне пелене и ставиле мајци на груди. За све то вријеме возило је било у покрету, мало смо само застали када је требало бебу да спустимо на мајчине груди. Били су то заиста неописив тренуци и за сестру Марију и за мене. Наш возач Милош Манић такође није имао до јуче слично искуство. Имао је транспорт породиље са терена, али је тада порођај био у кући. Ово је заиста била захтјевна интервенција јер се налазите у малом простору и још у покрету, тако да смо морали да максимално водимо првенствено рачуна о безбједности мајке и бебе, али и о нашој безбједности", говори Гроздановић.
Према њеним ријечима, порођај је протекао без икаквих проблема и захваљујући томе што је трудница била максимално прибрана и смирена и максимално је сарађивала са медицинском екипом.
Хроника
Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио
"Њој је то био други порођај. Први пут се породила прије двије и по године и тај порођај је био природан и протекао је без проблема. Беба коју је сада родила, како су ми казали на гинекологији, тешка је 2.900 грама, а дугачка је 49 центиметара. Отац ми се јавио у току дана и рекао да су и беба и мајка добро", изјавила је Гроздановић.
Она је казала да је то што им се јуче догодило на терену врхунац њиховог теренског рада, преноси Курир.
"Све је функционисало перфектно, све је одрађено максимално добро, од пријема позива до доласка екипе и до транспорта породиље и бебе до Клинике за гинекологију. Све се одвијало и невјероватно брзо, од преузимања труднице до њене предаје љекарима на Клиници за гинекологију и акушерство, прошло је мање од 15 минута, прецизније само 13 минута", казала је Гроздановић која иза себе има четири године волонтерског рада у Хитној помоћи и пет година рада као стално запослена.
Према ријечима докторке Маје Стојановић порођај на терену догодио се јуче око 14 часова.
Друштво
Из Кабинета предсједника Српске уплаћена средства за водовод у Пребиловцима
"Мама је кренула из Алексинца и стигли су ауто-путем до излаза Ниш-исток. Ту су се нашли са нашом екипом. Све се одиграло врло брзо, у року од двадесетак минута рођена је једна дјевојчица, здрава и права", изјавила је Стојановић.
Она је казала да запослени у Хитној помоћи честитају и родитељима и својој екипи која је обавила порођај.
"Живимо у тешким временима. Свако дијете је дар од Бога, дар нама и много сам срећна због тога. Нека нам се дјеца што више рађају", рекла је Стојановић.
Економија
Цијене горива између Бањалуке и Лакташа различите - ево гдје је најјефтиније
Мама и беба су по завршетку порођаја пребачене на Клинику за гинекологију и акушерство УКЦ Ниш.
