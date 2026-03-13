Logo
Large banner

Српска научница добитник медицинског Оскара

Извор:

Спутник Србија

13.03.2026

10:16

Коментари:

0
Доктор
Фото: Pixabay/jarmoluk

Најпрестижнију регионалну награду у медицини, Међународну Медис награду за медицинска истраживања, ове године је из Србије освојила проф. др Милица Бајчетић са Медицинског факултета Универзитета у Београду, за прву иновативну мини таблету намјењену бебама.

Како је саопштено из такмичења „International Medis Awards for Medical Research“, ово признање, које међународна стручна комисија додјељује већ дванаесту годину заредом, награђује најзначајнија истраживачка достигнућа љекара и фармацеута из земаља средње и источне Европе.

Свечана додјела награда одржана је синоћ у главном граду Словеније.

Комисија је прегледала 243 научно-истраживачка рада, а критеријуме за номинацију ове године задовољило је 196 пријава.

Такође, ове године 42 стручна рада стигла су из Србије, али су само два номинована за финале.

Проф. др Милица Бајчетић, професорка Медицинског факултету у Београду, једина је добитница из Србије овогодишње престижне награде из области фармакологије.

Научни рад којим је конкурисала за Медис награду бави се дугогодишњим проблемом у лијечењу срчане слабости код мале дјеце, недостатком готових, узрасту прилагођених оралних лекова за дјецу млађу од шест година.

Истраживање представља прву иновативну формулацију еналаприла, оралну дисперзибилну минитаблету коју и дјецу узраста од 0 до 6 година са срчаном слабошћу, узрокованом урођеним срчаним манама и дилатационом кардиомопатијом, могу да користе.

Шанцов оковратник / Илустративна фотографија

Хроника

У талу с докторком и полицајком варале осигурање, jедној пријети доживотна

"Велика је част и привилегија бити добитник ове престижне награде. Она је потврда како мог тако и рада цијелог тима 'Лена' пројекта. Наше истраживање дало је значајни допринос у унапређењу фармакотерапије новорођенчади широм свијета", рекла је проф. др Бајчетић.

Како је навела, ова прва иновативна формулација еналаприла клинички је испитана за лечење срчане слабости.

"Чврсти облик таблете прилагођен узрасту нарочито ће помоћи дјеци у срединама које немају на располагању текућу воду и живе у екстремним климатским појасима. Ова награда додатно мотивише да наставим истраживања која ће дјеци омогућити безбједну, ефикасну и квалитетну терапију", истакла је она.

Медис награде за медицинска истраживања додјељују се од 2014. године.

За ових 12 година, укупно је разматрано 1.983 научних радова, а од тога 422 рада је дошло из Србије.

Овогодишње финалисткиње из Србије су биле, из области фармакологије, проф. др Милица Бајчетић, професорка Медицинског факултету у Београду, а из области реуматологије др сци.мед. Јелена Чолић из Института за реуматологију.

Љекари и фармацеути који су објавили своја научна истраживања у угледним научним публикацијама са фактором утицаја већим од 1.500 имали су право да учествују у такмичењу за Међународну Медис награду.

Овог пута, пристигла су 243 научна рада из Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Чешке, Мађарске, Црне Горе, Сјеверне Македоније, Србије, Словачке и Словеније. Међу њима, 196 пријава је испунило све критеријуме да њихови аутори постану номиновани за Међународну Медис награду.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови :

doktor

Oskar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Већ 61 доктор дао отказ: Љекари траже веће плате за 34 одсто

Друштво

Већ 61 доктор дао отказ: Љекари траже веће плате за 34 одсто

2 седм

0
Откривен идентитет докторице која је сјекиром напала мајку, па крвава шетала по селу

Србија

Откривен идентитет докторице која је сјекиром напала мајку, па крвава шетала по селу

3 седм

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Доктори су јој говорили да умишља, онда је стигла језива дијагноза

1 мј

0
Ушла у продавницу и више није изашла: Тијело докторке пронађено у замрзивачу

Свијет

Ушла у продавницу и више није изашла: Тијело докторке пронађено у замрзивачу

1 мј

0

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Погинули младић и д‌јевојка у Србији

1 ч

0
Драган Лазић погинуо брат Дарка Лазића

Србија

Нови детаљи несреће у којој је страдао Драган Лазић: Ево шта је утврдила истрага

17 ч

0
Дарко и Драган Лазић

Србија

Дарко Лазић се огласио дан након што му је брат погинуо: Рођено моје...

19 ч

0
Дарко Лазић

Србија

Познато кад је сахрана брата Дарка Лазића

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

46

Затражено укидање пресуде за пљачку 2.000.000 КМ у Бањалуци

11

40

Петронијевић: Допис ВСТС-а Основном суду у Бањалуци озбиљан наставак притиска

11

23

Дијете ударила електрична локомотива на пружном прелазу

11

14

НАСА ускоро планира мисију на Мјесец

11

02

Ублажавање америчких санкција на руску нафту пут ка стабилизацији тржишта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner