Српска научница добитник медицинског Оскара

Извор:
Спутник Србија
13.03.2026
10:16
Коментари:0
Најпрестижнију регионалну награду у медицини, Међународну Медис награду за медицинска истраживања, ове године је из Србије освојила проф. др Милица Бајчетић са Медицинског факултета Универзитета у Београду, за прву иновативну мини таблету намјењену бебама.
Како је саопштено из такмичења „International Medis Awards for Medical Research“, ово признање, које међународна стручна комисија додјељује већ дванаесту годину заредом, награђује најзначајнија истраживачка достигнућа љекара и фармацеута из земаља средње и источне Европе.
Свечана додјела награда одржана је синоћ у главном граду Словеније.
Комисија је прегледала 243 научно-истраживачка рада, а критеријуме за номинацију ове године задовољило је 196 пријава.
Такође, ове године 42 стручна рада стигла су из Србије, али су само два номинована за финале.
Проф. др Милица Бајчетић, професорка Медицинског факултету у Београду, једина је добитница из Србије овогодишње престижне награде из области фармакологије.
Научни рад којим је конкурисала за Медис награду бави се дугогодишњим проблемом у лијечењу срчане слабости код мале дјеце, недостатком готових, узрасту прилагођених оралних лекова за дјецу млађу од шест година.
Истраживање представља прву иновативну формулацију еналаприла, оралну дисперзибилну минитаблету коју и дјецу узраста од 0 до 6 година са срчаном слабошћу, узрокованом урођеним срчаним манама и дилатационом кардиомопатијом, могу да користе.
Хроника
У талу с докторком и полицајком варале осигурање, jедној пријети доживотна
"Велика је част и привилегија бити добитник ове престижне награде. Она је потврда како мог тако и рада цијелог тима 'Лена' пројекта. Наше истраживање дало је значајни допринос у унапређењу фармакотерапије новорођенчади широм свијета", рекла је проф. др Бајчетић.
Како је навела, ова прва иновативна формулација еналаприла клинички је испитана за лечење срчане слабости.
"Чврсти облик таблете прилагођен узрасту нарочито ће помоћи дјеци у срединама које немају на располагању текућу воду и живе у екстремним климатским појасима. Ова награда додатно мотивише да наставим истраживања која ће дјеци омогућити безбједну, ефикасну и квалитетну терапију", истакла је она.
Медис награде за медицинска истраживања додјељују се од 2014. године.
За ових 12 година, укупно је разматрано 1.983 научних радова, а од тога 422 рада је дошло из Србије.
Овогодишње финалисткиње из Србије су биле, из области фармакологије, проф. др Милица Бајчетић, професорка Медицинског факултету у Београду, а из области реуматологије др сци.мед. Јелена Чолић из Института за реуматологију.
Љекари и фармацеути који су објавили своја научна истраживања у угледним научним публикацијама са фактором утицаја већим од 1.500 имали су право да учествују у такмичењу за Међународну Медис награду.
Овог пута, пристигла су 243 научна рада из Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Чешке, Мађарске, Црне Горе, Сјеверне Македоније, Србије, Словачке и Словеније. Међу њима, 196 пријава је испунило све критеријуме да њихови аутори постану номиновани за Међународну Медис награду.
Друштво
2 седм0
Србија
3 седм0
Здравље
1 мј0
Свијет
1 мј0
Најновије
Најчитаније
11
46
11
40
11
23
11
14
11
02
Тренутно на програму