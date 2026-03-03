У талу с докторком и полицајком варале осигурање, jедној пријети доживотна

Аутор:Огњен Матавуљ
Републичко јавно тужилаштво Републике Српске подигло је оптужницу против Славице Бојић, Славице Перковић, специјалисте физикалне медицине Сање Видаковић и полицајке Ане Продановић све из Бијељине због сумње да су као криминална група врбовали учеснике саобраћајних незгода да лажно пријављују повреде ради наплате штете од осигуравајућих кућа.
У оптужници се наводи да је групом руководила Бојић. Група је дјеловала током 2022. године и све оптужене су имале јасно подијељене улоге.
Задатак Продановићеве, која је радила као референт за обраду прекршаја у бијељинској саобраћајној полицији, био је да приступа евиденцијама МУП-а и прикупља податке о идентитету, пребивалишту особа које су учествовале у саобраћајним незгодама, те податке о томе гдје су били осигурани. Податке је преко апликације ”Телеграм” достављала Бојћевој која је заједно са Перковићевом потом контактирала учеснике незгода.
”Представљали су им се као особе које раде наплату штете, нудећи да у томе посредују умјесто њих. При том су подстрекавали оштећене да лажно пријаве да су претрпјели повреде, углавном врата, које је објективно тешко утврдити, као и да осјећају друге тегобе у виду болова, несаница и слично. Говориле су им да имају свог љекара који им може написати `добар налаз`”, наводи се у оптужници.
Додаје се да су учеснике незгода упућивали да се јаве у Хитну помоћ или породичном љекару. Када би они на то пристали заказивали су им прегледе код Сање Видаковић, специјалисте физикалне медицине и рехабилитације, која је потом сачињавала лажне налазе и мишљења у којима је наводила повреде и тегобе, наводно проузроковане саобраћајном незгодом.
”Такве налазе Бојићева и Перковић су, уз осталу документацију, достављале осигуравајућим кућама ради поступка наплате нематеријалне штете по основу претпљених физичких повреда, душевних болова и претрпљеног страха. Након што се на основу такве документације утврди основаност захтјева осигуравајуће куће су вршиле исплату новца. Дио новца су оптужене пребацивале учесницима незгода, а дио су задржавале и дијелиле међу собом остварујући корист у неутврђеном износу”, наводи се у оптужници.
У 13 тачака оптужнице детаљно је описано кога су и како оптужене контактирале. Од тога су свега три учесника незгоде пристале на ову врсту преваре и наплатиле су штету у износу од 940 до 2.500 КМ. Осталих 10 особа које су оптужене ”врбовале” нису пристале да учествују у превари.
Тужилаштво свим оптуженима на терет ставља да су починиле кривично дјело ”извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења”, неовлаштено кориштење личних података, превара и фалсификовање исправе, а Продановићева и кривично дјело злоупотребе службеног положаја. Оптужницу је потврдио Окружни суд у Бањалуци.
Уколико се докаже кривица Бојићевој, као вођи криминалног удружења, према закону пријети казна од најмање осам година или казна доживотног затвора, а осталим члановима групе од једне до 15 година затвора.
