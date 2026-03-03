Logo
Кренуо да бјежи од полиције па разбио ауто, пронађена дрога

Стеван Лулић

03.03.2026

11:33

Јаке полицијске снаге у Бањалуци током дербија Борца и Сарајева
Б.Ђ. из Маглаја и С.Ч. из Добоја ухапшени су јуче у понедјељак, 2. марта 2026. године, у Добоју због сумње да је починио кривична дјела у вези са дрогом.

Наиме, након што је угледао полицију Б.Ђ. је почео да бјежи испред зграде у којој станује С.Ч. приликом чега је оштетио један паркирани ауто.

Одмах је ухапшен, а полиција је добила наредбу суда да претресе његов аутомобил и стан који користи С.Ч.

"Приликом чега је пронађено и одузето: три ручно справљене цигарете тзв. џоинт са садржајем сасушене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуана, бијела прашкаста материја укупне тежине од око 4,5 грама, дигитална вага са траговима зелене биљне материје, новчаница са траговима бијеле прашкасте материје, мобилни телефон, одређена количина новца и други предмети", саопштено је из полиције.

Б.Ђ. се сумњичи за кривична дјела "Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и "Омогућавање уживања опојних дрога“, док се С.Ч. на терет ставља кривично дјело "Омогућавање уживања опојних дрога“.

Ухапшени ће данас уз извјештај о извршеним кривичним дјелима бити предати у надлежност Окружног јавног тужилаштва Добој.

