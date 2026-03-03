Полиција одузела дрогу, тример, микроталасну, проточни бојлер...

Аутор:Стеван Лулић
03.03.2026
09:42
Коментари:0
Полиција у Скеланима ухапсила је Д.М. са подручја Сребренице због сумње да је починио више кривичних дјела.
Он се сумњичи за производњу и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога и тешку крађу.
Током претреса куће и угоститељског објекта које користи ухапшени полиција је пронашла и одузела велики број предмета који се доводе у везу са почињеним дјелима.
"Пронађени су и привремено одузети следећи предмети: ПВЦ пакетић са садржајем бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу “спид”, укупне масе 19,2 грама, ПВЦ пакетић у којем се налазило више смотуљака са садржајем зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану“, саопштено је из полиције.
Осим тога, одузети су и косачица за траву, моторни тример, хилти бушилица, брусилица, микроталасна пећ, проточни бојлер, двије моторне тестере и три мотора за чамац.
За ове предмете се сумња да су украдени.
"Све даље мјере и радње на документовању наведеног кривичног дјела предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бијељини", закључује се у саопштењу полиције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
