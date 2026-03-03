Logo
Large banner

Полиција одузела дрогу, тример, микроталасну, проточни бојлер...

Аутор:

Стеван Лулић

03.03.2026

09:42

Коментари:

0
Полиција одузела дрогу, тример, микроталасну, проточни бојлер...

Полиција у Скеланима ухапсила је Д.М. са подручја Сребренице због сумње да је починио више кривичних дјела.

Он се сумњичи за производњу и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога и тешку крађу.

marke novac KM

Економија

Неко у БиХ је за мјесец зарадио 615 хиљада КМ, и то нето

Током претреса куће и угоститељског објекта које користи ухапшени полиција је пронашла и одузела велики број предмета који се доводе у везу са почињеним дјелима.

"Пронађени су и привремено одузети следећи предмети: ПВЦ пакетић са садржајем бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу “спид”, укупне масе 19,2 грама, ПВЦ пакетић у којем се налазило више смотуљака са садржајем зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану“, саопштено је из полиције.

Ерик Дејн

Култура

Потврђен узрок смрти познатог глумца Ерика Дејна

Осим тога, одузети су и косачица за траву, моторни тример, хилти бушилица, брусилица, микроталасна пећ, проточни бојлер, двије моторне тестере и три мотора за чамац.

За ове предмете се сумња да су украдени.

"Све даље мјере и радње на документовању наведеног кривичног дјела предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бијељини", закључује се у саопштењу полиције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Крађа

Дрога

Сребреница

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот

Хроника

ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот

2 ч

0
Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

Хроника

Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

2 ч

0
Несрећа у Српској, погинуо пјешак

Хроника

Несрећа у Српској, погинуо пјешак

12 ч

0
Огласила се полиција због смрти дјетета у бањалучком вртићу

Хроника

Огласила се полиција због смрти дјетета у бањалучком вртићу

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију

10

24

Шта честе свађе раде нашем тијелу и мозгу?

10

21

Француска шаље ратни брод на Кипар?

10

15

Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

10

13

Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner