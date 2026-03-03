Logo
Робот изградио кућу за само 24 сата

Агенције

03.03.2026

11:07

Робот
Фото: pexels/Pavel Danilyuk

Недавни продори у грађевинској роботици омогућили су изградњу куће са три спаваће собе за само 24 сата, и то по знатно нижој цијени од традиционалне градње.

У Аустралији су инжењери из компанија Crest Robotics и Earthbuilt Technology развили Charlotte, аутономног робота налик пауку, способног да 3D принта цијелу кућу од 200 квадратних метара за само 24 сата.

Радећи с прецизношћу и брзином упоредивом са 100 зидара, овај систем представља значајан искорак у аутоматизованој градњи.

Шокантно ниски трошкови

Иако потпуно завршена кућа израђена 3D технологијом и даље може коштати више од 150.000 долара (због ручне завршне обраде, инсталација и ентеријера), само сирово структурно принтање за поједине моделе кошта између 4.000 и 10.000 долара.

Одрживи материјали

Ови роботи користе еколошки прихватљиве композите направљене од:

-локално набављеног пијеска

-рециклираног стакла

-уситњених цигли

На овај начин смањује се потреба за класичним бетонским мјешавинама и скупим транспортом материјала.

Висока ефикасност

Роботи попут Charlotte могу радити непрекидно, без паузе и без сталног људског надзора, што додатно скраћује вријеме изградње и смањује трошкове.

Глобална примјена

У Тексасу је изграђена највећа заједница кућа направљених 3D штампачем, гдје куће са три спаваће собе коштају око 450.000 долара и укључују модерну архитектуру и врхунску завршну обраду.

У Индији компаније попут Cretebotsa нуде 3 BHK куће израђене 3D штампом по цијени од приближно 19.000 до 26.000 долара.

Технологија 3D градње све више мијења традиционалну индустрију, обећавајући бржу, јефтинију и еколошки одрживију изградњу домова широм свијета.

Робот

kuća

građevina

