Дошао из Њемачке и хтио да реновира кућу - наишао на неочекиван проблем

Гастарбајтер је открио шта се догодило и зашто га је шокирало понашање мајстора и комшија. Испричао је да у Њемачкој живи већ 16 година.
У селу у БиХ овај гастарбајтер има родитељску кућу, али је одлучио да купи кућу која се продавала у комшилуку и коју је требало реновирати.
"Желио сам да у свом селу имам нешто своје. Осим тога, кућа није имала велику вриједност, али јој је било потребно реновирање", каже он.
Међутим, није рачунао на потешкоће на које је наишао и прије него што је започео радове.
"Имао сам план шта све треба да урадим. Узео сам и дужи одмор и планирао да у БиХ останем дуже него иначе. Проблем је настао када сам почео да тражим мајсторе", рекао је и додао:
"Једноставно их нема, а они који раде су заузети. Да бисте дошли на ред, могу да прођу и мјесеци. Један мајстор ми је рекао да може да одреди цијену какву год жели, јер људи немају избора. Он је једини у кругу од 100 километара који ради тај посао".
Пошто није могао да пронађе раднике, одлучио је да сам започне оно што може и уме да уради.
Тада је, каже, уследио шок и разочарање.
"Новац није био проблем, понудио сам добру дневницу. Али млађи су се разбјежали по приморју, а неки једноставно неће да раде јер мисле да си, ако си дошао из Њемачке, пун пара, па им је све мало. А када сам почео да радим, поједине комшије су почеле да ми се подсмијавају", испричао је.
"У сеоском кафићу су се шалили и смијали, говорили како сам шкрт па све радим сам. Нисам шкрт, само не могу да нађем радника који ће радити, а да не прави паузу на сваких пола сата због пива. Не могу да дозволим да реновирање траје двије године, када све може да се заврши за неколико мјесеци", додао је.
Највише га је, каже, разочарала реакција неких комшија.
"Људи као да нису навикли на рад. Младима је најлакше да кажу да се неће убијати од посла за дневницу од 50-60 евра. А гдје ће данас то да зараде? Једноставно, нико не жели да ради. Занати никога не занимају, сви желе на факултет", каже он.
Млади који су завршили факултете, тврди он, љети не желе ни да чисте, јер им је то, како каже, испод части.
"Радије ће сједити код куће на терету родитеља и чекати одговарајућу пословну прилику. Не разумијем то. Када сам дошао у Њемачку, радио сам све и свашта, а данас имам своју фирму", закључио је гастарбајтер за "Феникс магазин".
