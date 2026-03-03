Logo
Данас славимо два велика свеца: Један обичај требају испоштовати сви вјерници

Данас славимо два велика свеца: Један обичај требају испоштовати сви вјерници
Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају дан Светог Лава, Епископа Римског и Светог Флавијана, Патријарха Цариградског.

Свети Флавијан је био патријарх Цариграда од 446. до 449. године. Као насљедник Светог Прокла, дјеловао је у вријеме папе Лава. Његова борба против Евтихија и Диоскора била је одлучна, али није дочекао исход 4. васељенског сабора због насиља које је претрпио на сабору у Ефесу, гдје је претучен и убијен.

Хришћанска традиција га памти као вјерног Христовог војника, храброг браниоца и исповиједника православне вјере. Преминуо је 449. године.

Свети Лав, епископ Римски, рођен је у Италији у породици побожних родитеља. Био је архиђакон код папе Сикста 3, а након његове смрти, против своје воље, постао је папа Рима.

Када је Атила са Хунима дошао близу Рима, Лав је изашао пред њега у архијерејском одијелу, успијевши да смири гњев хунског вође и спасе град. Атила се повукао, како због савјета светог Лава, тако и због визије апостола Петра и Павла, који су му пријетили пламеним мачевима.

Осим што је спасао Рим, Лав је значајно допринио очувању Православља од јереси Евтихијеве и Диоскорове. Ова јерес се заснивала на спајању божанске и човјечанске природе Христове у једну, што је резултирало одбацивањем двије воље у Христовој личности.

Да би се сузбила ова јерес, сазван је 4. васељенски сабор у Халкидону, гдје је прочитана Лавова посланица, коју је написао и положио на гроб светог Петра, а за коју се вјерује да ју је свети Петар исправио.

Пред крај живота, Лав је провео четрдесет дана у посту и молитви на гробу апостола Петра, молећи за опрост гријехова. Апостол му се јавио и рекао да су му сви гријеси опроштени, осим гријехова у рукополагању свештеника. Након поновних молитви, и ти гријеси су му опроштени, те је мирно преминуо 461. године.

У знак сјећања на подвиге ових великих светаца, данас се препоручује одлазак у цркву и молитва за душевни мир.

православље

vjera

обичаји

