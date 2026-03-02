Све више младих заинтересовано за покретање агробизниса

Аутор:Зорица Петковић
02.03.2026
19:59
Коментари:0
Славица Гостимировић из Љескове воде код Добоја пријавила се за програм „ Мој бизнис на селу“. Њена породица се бави сточарством и производњом млијека што је био главни мотив за пријаву. Жеља јој је да унаприједи производњу на породичној фарми.
„ План је унапријеђивање постојећих објеката, да се објекти прошире, да се набаве музилице мало савременије, да би боље ишао музни систем“, каже Славица Гостимировић, полазник програма „Мој бизнис на селу“.
Радан Мирнић из Горњих Борковића код Бањалуке заинтересован је за дрењину јер се каже увјерио у њену љековитост . Зато је , прича, његов бизнис план везан за подизање засада дрењине на дједовини и прераду.
„ Послије короне народ се освијестио да треба да једе домаће, тако да сам ја имао један проблем тако да сам се опредијелио за домаће , наше. Свака част увозу, али домаће је домаће“, рекао је Радан Мирнић,полазник програма „Мој бизнис на селу“.
Ове године пријавило се 513 младих за програм „ Мој бизнис на селу“. То доказује , истиче ресорна министарка колико су млади заинтересовани за покретање сопственог агробизниса.
„ Тако да су наши млади људи заинтересовани да живе и раде на селу. Ми ћемо им у томе помоћи као и до сада. Прошле године је 20 људи учествовало , до 10.000 марака је додијељено и утрошено је 180. 000 КМ“, рекла је Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Полазници који су незапослени и имају од 18 до 40 година, пролазе кроз обуку у којој уче како да разраде пословну идеју и доставе бизнис план како би ушли у разматрање за додјелу бесповратних средстава до максималних 10.000 марака. Они који буду имали најбољи бизнис план свој посао могли би да покрену већ почетком јесени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
