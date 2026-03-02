Ово бацамо сви, а има значајне количине злата

Извор:
Сваке године у свијету се произведе готово 50 милиона тона електронског отпада.
Међутим, одбачени уређаји, који се често сматрају безвриједним, заправо садрже значајне количине злата!
Концентрација може достићи и до 400 грама по тони, што је далеко више од многих рудних налазишта, гдје се просјечан принос креће између 1 и 5 грама по тони.
Ова чињеница мења поглед на застарјеле уређаје. Матичне плоче, конектори и штампане плоче садрже значајан удио злата од 22 карата, које се користи због своје изузетне проводљивости и отпорности на корозију.
Ипак, велики дио овог отпада и даље не улази у специјализоване индустријске токове. У многим регионима присутна је неформална обрада, уз употребу токсичних супстанци попут цијанида или живе, што има тешке посљедице по здравље људи и животну средину.
Тим истраживача са ЕТХ Зурицх развио је технику засновану на протеинима из сурутке, нуспроизвода у производњи сира. Претворени у микроскопске структуре, ови протеини дјелују попут сунђера који могу да вежу металне јоне из раствора.
Процес почиње растварањем електронских компоненти. Затим протеинске фибриле селективно издвајају честице злата. У завршној фази, загревањем се добијају чврсте грудвице са чистоћом од 22 карата.
Измјерени принос достиже 450 милиграма из 20 матичних плоча, што потврђује економску исплативост ове методе.
Одрживији модел од традиционалног рударства
Поређење метода указује на технолошки заокрет:
Рециклажа електронских компоненти све више добија облик организованог индустријског система.
Поред злата, могу се валоризовати и други метали попут сребра, бакра, паладијума или никла.
Овакав развој мијења традиционалне обрасце снабдијевања.
Електронски отпад постаје стратешки ресурс који може да смањи зависност од класичних рудника.
Претварање обичног отпада у опипљиво злато подсјећа на основну чињеницу: овај метал задржава универзалну вриједност, независну од финансијских система, преноси "Блиц".
Полуге и инвестиционе кованице представљају тражено рјешење за заштиту дијела имовине. Њихово директно посједовање омогућава већу финансијску аутономију и смањује изложеност банкарским ризицима.
Ова стратегија уклапа се у логику диверсификације.
Физичко злато и сребро нуде опипљиву резерву вриједности, цијењену због историјске стабилности и способности да очува куповну моћ у условима монетарне неизвјесности.
Раст рециклаже додатно подстиче ову динамику. Релативна ријеткост злата и његова монетарна улога настављају да јачају његову привлачност међу инвеститорима који желе да заштите своју штедњу.
