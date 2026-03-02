На комисију за боловање без папирологије

Извор:
АТВ
02.03.2026
14:18
Коментари:0
Осигураници Фонда здравственог осигурања /ФЗО/ Републике Српске приликом одласка на комисију за оцјену боловања више не морају да носе папирну медицинску документацију, јер породични љекари достављају искључиво електронску упутницу и потребну документацију комисијама.
Из ФЗО је саопштено да се кроз Интегрисани здравствени информациони систем /ИЗИС/ породичним љекарима електронски враћа налаз, оцјена и мишљење комисије, што је оцјену боловања учинило лакшом, бржом и ефикаснијом, како за љекаре, тако и за пацијенте.
"Ово је омогућено интегрисањем Завода за медицину рада и спорта Републике Српске у ИЗИС, које је почело још прошле године, као и новим Правилником о поступку утврђивања привремене спријечености за рад који се примјењује од овог мјесеца", наводи се у саопштењу.
Уколико се осигураник налази на боловању непрекидно дуже од 30 дана, као и у другим случајевима прописаним Правилником, обавеза породичног доктора је да га упути на комисију за оцјену боловања и то чини слањем електронске упутнице комисији, а осигураник више не мора са собом да носи картон и папирну документацију.
Осигураник ће, након оцјене привремене спријечености за рад, умјесто ранијег налаза, оцјене и мишљења добијати обавјештење о исходу оцјене.
"Налаз, оцјена и мишљење комисије електронски, путем ИЗИС-а, биће враћена и видљива породичном доктору. Дакле, осигураник не мора лично да враћа документацију породичном доктору, што ће смањити број одлазака у здравствене установе", наведено је у саопштењу.
Из ФЗО наглашавају да за непокретне и тешко покретне осигуранике, труднице и друге који не морају лично да одлазе на комисију, више није потребно ни да чланови породице доносе документацију у њихово име, као што је то био случај раније, што би требало допринијети и мањим гужвама на комисијама.
Како је наглашено, све установе које су увезане у ИЗИС, укључујући и оне на секундарном и терцијарном нивоу, обавезне су да уносе налазе у ИЗИС како би електронска размјена функционисала и како би комисије могле несметано да спроводе оцјене боловања, јер се не смије дешавати да се од осигураника тражи да носе налазе.
"Осигураници више неће достављати послодавцу налаз, оцјену и мишљење комисије, већ само дознаку за боловање, што је важно и са становишта заштите личних података осигураника. Приликом предаје захтјева за рефундацију накнаде за вријеме боловања радника, послодавци Фонду, такође, поред остале потребне документације, достављаће дознаку, без налаза", истичу у Фонду.
Из Фонда додају да ће оцјена и мишљење комисије надлежним радницима Фонда бити видљиви кроз дефинисане сетове података у ИЗИС-у.
За послодавце је припремљено и ново Упутство о садржају медицинске и финансијске документације за поврат исплаћене накнаде плате и новчане накнаде, које је објављено у Службеном гласнику /број 15/26/, а доступно је и на интернет страници Фонда.
У ФЗО подсјећају да је у септембру прошле године почела електронска размјена података са комисијама за оцјену боловања Завода за медицину рада и спорта Републике Српске, али је истовремено задржано и достављање документације у папирном облику, јер нису све здравствене установе тада прилагодиле своје системе за потпуну електронску размјену.
