Logo
Large banner

На комисију за боловање без папирологије

Извор:

АТВ

02.03.2026

14:18

Коментари:

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Фото: АТВ

Осигураници Фонда здравственог осигурања /ФЗО/ Републике Српске приликом одласка на комисију за оцјену боловања више не морају да носе папирну медицинску документацију, јер породични љекари достављају искључиво електронску упутницу и потребну документацију комисијама.

Из ФЗО је саопштено да се кроз Интегрисани здравствени информациони систем /ИЗИС/ породичним љекарима електронски враћа налаз, оцјена и мишљење комисије, што је оцјену боловања учинило лакшом, бржом и ефикаснијом, како за љекаре, тако и за пацијенте.

Хаос на Кипру

Свијет

Први снимци хаоса на Кипру: Узлетјели ловци

"Ово је омогућено интегрисањем Завода за медицину рада и спорта Републике Српске у ИЗИС, које је почело још прошле године, као и новим Правилником о поступку утврђивања привремене спријечености за рад који се примјењује од овог мјесеца", наводи се у саопштењу.

Уколико се осигураник налази на боловању непрекидно дуже од 30 дана, као и у другим случајевима прописаним Правилником, обавеза породичног доктора је да га упути на комисију за оцјену боловања и то чини слањем електронске упутнице комисији, а осигураник више не мора са собом да носи картон и папирну документацију.

Осигураник ће, након оцјене привремене спријечености за рад, умјесто ранијег налаза, оцјене и мишљења добијати обавјештење о исходу оцјене.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Сателитски снимци доказују да је ''Дружба'' оперативна

"Налаз, оцјена и мишљење комисије електронски, путем ИЗИС-а, биће враћена и видљива породичном доктору. Дакле, осигураник не мора лично да враћа документацију породичном доктору, што ће смањити број одлазака у здравствене установе", наведено је у саопштењу.

Из ФЗО наглашавају да за непокретне и тешко покретне осигуранике, труднице и друге који не морају лично да одлазе на комисију, више није потребно ни да чланови породице доносе документацију у њихово име, као што је то био случај раније, што би требало допринијети и мањим гужвама на комисијама.

Како је наглашено, све установе које су увезане у ИЗИС, укључујући и оне на секундарном и терцијарном нивоу, обавезне су да уносе налазе у ИЗИС како би електронска размјена функционисала и како би комисије могле несметано да спроводе оцјене боловања, јер се не смије дешавати да се од осигураника тражи да носе налазе.

Полиција Србија

Хроника

Током легитимације насрнуо на полицајце, једног ударио у главу

"Осигураници више неће достављати послодавцу налаз, оцјену и мишљење комисије, већ само дознаку за боловање, што је важно и са становишта заштите личних података осигураника. Приликом предаје захтјева за рефундацију накнаде за вријеме боловања радника, послодавци Фонду, такође, поред остале потребне документације, достављаће дознаку, без налаза", истичу у Фонду.

Из Фонда додају да ће оцјена и мишљење комисије надлежним радницима Фонда бити видљиви кроз дефинисане сетове података у ИЗИС-у.

За послодавце је припремљено и ново Упутство о садржају медицинске и финансијске документације за поврат исплаћене накнаде плате и новчане накнаде, које је објављено у Службеном гласнику /број 15/26/, а доступно је и на интернет страници Фонда.

Horoskop

Занимљивости

Овај хороскопски знак не зна за пораз

У ФЗО подсјећају да је у септембру прошле године почела електронска размјена података са комисијама за оцјену боловања Завода за медицину рада и спорта Републике Српске, али је истовремено задржано и достављање документације у папирном облику, јер нису све здравствене установе тада прилагодиле своје системе за потпуну електронску размјену.

Подијели:

Тагови :

bolovanje

komisija

FZO Republike Srpske

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ковчези са погинулим војницима

Свијет

Нове жртве на америчкој страни: Појавили се снимци ковчега

2 ч

0
Влада Либана забранила војне активности Хезолаха

Свијет

Влада Либана забранила војне активности Хезолаха

2 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Понесите кишобран: Сутра нас очекује промјена времена

3 ч

0
Напад-Дубаи

Свијет

Дубаи на ивици након иранских напада: "Језиво је"

3 ч

0

Више из рубрике

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Понесите кишобран: Сутра нас очекује промјена времена

3 ч

0
Фонд ПИО грађанима: Могућа обустава пензија, рок је 30. април

Друштво

Фонд ПИО грађанима: Могућа обустава пензија, рок је 30. април

3 ч

0
У Српску се из иностранства вратило више од 750 људи

Друштво

У Српску се из иностранства вратило више од 750 људи

3 ч

0
Наредних дана контрола свих фарми у Српској

Друштво

Наредних дана контрола свих фарми у Српској

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

47

Одборници у Теслићу трже хитно сазивање Скупштине града

16

40

Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

16

35

Трамп разочаран реакцијом британског премијера

16

16

Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

16

07

НАТО неће учествовати у војној операцији САД и Израела против Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner