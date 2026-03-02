Сијарто: Сателитски снимци доказују да је ''Дружба'' оперативна

Извор:
СРНА
02.03.2026
14:07
Коментари:0
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је да су прегледани сателитски снимци нафтовода "Дружба", који доказују да је нафтовод исправан, и да украјински предсједник Владимир Зеленски не говори истину када каже да технички проблеми спречавају обнављање протока "Дружбом".
"На данашњем брифингу о националној безбједности размотрили смо сателитске снимке нафтовода `Дружба`. Снимци јасно показују да не постоји технички разлог за обуставу рада. Зеленски не говори истину", написао је Сијарто на "Иксу".
Свијет
Нове жртве на америчкој страни: Појавили се снимци ковчега
Он је указао на посебну важност тог питања за мађарску енергетску безбједност сада када је обнављање допремања нафте морским путем доведено у питање.
"У тренутку када је поморски транспорт нафте неизвјестан због затварања Ормушког мореуза, блокирање функционалне копнене руте снабдијевања представља директан напад на Мађарску", навео је министар.
Он је додао да обустављањем протока нафтовода у овој међународној кризи, Украјина намјерно подрива енергетску безбједност Мађарске.
Свијет
Влада Либана забранила војне активности Хезолаха
Мађарски премијер Виктор Орбан је раније објавио сателитске снимке нафтовода "Дружба" на "Иксу", на којима се, према његовим ријечима, јасно види да нема проблема, и да је нафотовод оперативан.
Најновије
Најчитаније
16
47
16
40
16
35
16
16
16
07
Тренутно на програму