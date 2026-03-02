Logo
Large banner

Сијарто: Сателитски снимци доказују да је ''Дружба'' оперативна

Извор:

СРНА

02.03.2026

14:07

Коментари:

0
Сијарто: Сателитски снимци доказују да је ''Дружба'' оперативна
Фото: АТВ

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је да су прегледани сателитски снимци нафтовода "Дружба", који доказују да је нафтовод исправан, и да украјински предсједник Владимир Зеленски не говори истину када каже да технички проблеми спречавају обнављање протока "Дружбом".

"На данашњем брифингу о националној безбједности размотрили смо сателитске снимке нафтовода `Дружба`. Снимци јасно показују да не постоји технички разлог за обуставу рада. Зеленски не говори истину", написао је Сијарто на "Иксу".

Ковчези са погинулим војницима

Свијет

Нове жртве на америчкој страни: Појавили се снимци ковчега

Он је указао на посебну важност тог питања за мађарску енергетску безбједност сада када је обнављање допремања нафте морским путем доведено у питање.

"У тренутку када је поморски транспорт нафте неизвјестан због затварања Ормушког мореуза, блокирање функционалне копнене руте снабдијевања представља директан напад на Мађарску", навео је министар.

Он је додао да обустављањем протока нафтовода у овој међународној кризи, Украјина намјерно подрива енергетску безбједност Мађарске.

hezbolah

Свијет

Влада Либана забранила војне активности Хезолаха

Мађарски премијер Виктор Орбан је раније објавио сателитске снимке нафтовода "Дружба" на "Иксу", на којима се, према његовим ријечима, јасно види да нема проблема, и да је нафотовод оперативан.

Подијели:

Тагови :

Петер Сијарто

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Овај хороскопски знак не зна за пораз

3 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Понесите кишобран: Сутра нас очекује промјена времена

3 ч

0
Напад-Дубаи

Свијет

Дубаи на ивици након иранских напада: "Језиво је"

3 ч

0
Бенеди Ђукановић, Родољуб Гајић, Емилио Балдо

Хроника

Убицама Славише Крунића потврђено 85 година затвора!

3 ч

0

Више из рубрике

Ковчези са погинулим војницима

Свијет

Нове жртве на америчкој страни: Појавили се снимци ковчега

3 ч

0
Влада Либана забранила војне активности Хезолаха

Свијет

Влада Либана забранила војне активности Хезолаха

3 ч

0
Напад-Дубаи

Свијет

Дубаи на ивици након иранских напада: "Језиво је"

3 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Свијет

Трамп: Техеран жели договор са Вашингтоном

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

47

Одборници у Теслићу трже хитно сазивање Скупштине града

16

40

Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

16

35

Трамп разочаран реакцијом британског премијера

16

16

Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

16

07

НАТО неће учествовати у војној операцији САД и Израела против Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner