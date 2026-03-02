Logo
Убицама Славише Крунића потврђено 85 година затвора!

Аутор:

Огњен Матавуљ

02.03.2026

13:51

Бенеди Ђукановић, Родољуб Гајић, Емилио Балдо
Фото: АТВ

Бенеди Ђукановић, Емилио Балдо и Родољуб Гајић правоснажно су осуђени на 85 година затвора због убиства власника ”Сектор секјуритија” Славише Крунића, његовог тјелохранитеља Жарка Павловића и рањавања возача Горана Илића, потврђено је за АТВ.

Пресуду је изрекао Врховни суд Републике Српске након што је жалбе бранилаца одбио као неосноване и потврдио првостепену пресуду коју је у јуну 2025. године изрекао Окружни суд у Бањалуци.

Највећа казна у историји правосуђа Републике Српске

Ђукановић је осуђен на јединствену казну од 40 година затвора за тешко убиство и недозвољено посједовање аутоматске пушке, што је највећа изречена казна у историји правосуђа Републике Српске. Емилио Балдо осуђен је на 25 година, а бивши радник "Сектор секјуритија" Родољуб Гајић је као помагач у тешком убиству осуђен на 20 година затвора.

Усвојени су и одштетни захтјеви породица убијених Крунића и Павловића, по којем су оптужени дужни да им на име душевног бола солидарно исплате 160.000 КМ. Тачније, по 20.000 КМ за сваког члана породице оштећених. Рањени Горан Илић је са одштетним захтјевом упућен на парницу. Оптужени су дужни и да исплате трошкове поступка у износу од 69.639 КМ, те још 30.000 КМ за услуге адвоката по службеној дужности.

Убијени на путу за викендицу

Крунић и Павловић су убијени 22. априла 2019. године на локалном путу у Гламочанима код Бањалуке. Изрешетани су у теренцу "тојота ленд крузер" на путу за Крунићеву викендицу, у којој је његова породица боравила због реновирања стана, што су и убице знале.

Ђукановић је оглашен кривим да је заједно са Жељком Ковачевићем, који је убијен у размјени ватре са Крунићевим возачем, пуцао на Крунића. Балдо је оглашен кривим да је учествовао у планирању злочина, те је Ковачевићу на телефон дојавио тренутак када су Крунић и његово обезбјеђење из кафића ”Морети” кренули ка викендици у чијој близини је злочин почињен. Гајић је оглашен кривим за помагање убиства, тако што је Ковачевићу дојављивао информације о Крунићу.

Изрешетани са 36 метака

Према пресуди убице су на локалном путу отвориле рафалну паљбу ка аутомобилу. Из једне пушке испаљено је најмање 20, а из друге 16 метака. Крунића је више хитаца погодило у главу, а Павловића у грудни кош и обојица су на мјесту остали мртви. Илић је рањен у оба кољена и руку. Тако рањен је испао из аута и из пиштоља "глок 17" испалио читав оквир ка нападачима и притом убио Ковачевића, који је погођен у бутину и умро је усљед искрварења.

У притвору скоро седам година

Занимљиво је да су се Родољуб Гајић и Бенеди Ђукановић без правоснажне пресуде у притвору налазили скоро седам година, што је апсолутни рекорд у правосуђу Републике Српске. Гајић је ухапшен и притворен у мају 2019. године, а Ђукановић се мјесец дана касније предао полицији у Сарајеву. Балдо je у притвору провео три године мање, будући да је пресудом из јула 2022. године ослобођен оптужбе, да би након поновљеног суђења био осуђен и притворен у јуну 2025. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

