Срби у УАЕ добили хитно упозорење, али не због ракетних удара

02.03.2026
Грађани Србије, који бораве у УАЕ, упозорени су на потенцијалне преваре путем телефона.
Амбасада Србије у Уједињеним Арапским Емиратима упозорила је грађане Србије, који се тренутно налазе у тој земљи, на потенцијалне преваре којима одређене особе, усљед актуелних ратних сукоба, контактирају грађане лажно се представљајући као запослени ентитета Дубаи Крајсис Менаџмент и тврдећи да су повезани са полицијом Дубаија, са циљем да прибаве личне податке грађана.
"Обавјештавамо грађане Републике Србије да је Дубаи полиција издала саопштење у којем наводи да су дошли до сазнања о потенцијалним преварама гдје одређена лица користе актуелна дешавања и контактирају грађане лажно се представљајући као запослени ентитета Дубаи Крајсис Манагемент, лажно тврдећи да су повезани са полицијом Дубаија, са циљем да прибаве личне податке грађана", наводи се у објави Амбасаде Србије у УАЕ на друштвеној мрежи Икс.
Из Амбасаде апелују на грађане да у случају оваквих позива нипошто не дијеле личне и друге осјетљиве податке путем телефона (ОТП кодове за банковне рачуне и сл).
"Полиција Дубаија је истакла да никада не захтијева повјерљиве податке или верификационе кодове путем телефонских позива или порука, уз позив на хитно пријављивање радњи ове врсте позивањем броја 901 или путем платформе еЦриме посвећене електронским пријавама криминала", додаје се у објави.
