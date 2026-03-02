Хегсет: Операција против Ирана једна од најсложенијих у историји

02.03.2026
15:44
Коментари:0
Америчка операција против Ирана једна је од најсложенијих у историји, рекао је министар одбране САД Пит Хегсет на конференцији за новинаре.
- Уништите иранске ракете, уништите иранску производњу ракета, уништите њихову морнарицу и другу безбједносну инфраструктуру и они никада неће имати нуклеарно оружје - рекао је Хегсет, преноси Итерфакс.
Такође је напоменуо да операција неће бити дугорочна.
- Ми смо поставили услове овог рата. Наше амбиције нису утопијске - нагласио је Хегсет, додајући да ће САД то окончати под својим условима.
Каже да бивши режим је имао све шансе да постигне миран и разуман споразум.
- Али Техеран није преговарао. Одуговлачили су, купујући вријеме да поново напуне своје залихе ракета и поново покрену своје нуклеарне амбиције. Њихов циљ? Држе нас као таоце, пријетећи да ће напасти наше снаге. Па, Доналд Трамп не игра те игре. И као што је рекао секретар Рубио послије Мадуровог напада, ако не знате, сада, знате, предсједник САД ставља Америку и Американце на прво место. Он не оклијева, а ни наше трупе - рекао је Хегсет.
Од почетка операције у суботу ујутру, заједничке америчко-израелске снаге су извеле "стотине" налета на иранске мете, према подацима Пентагона.
