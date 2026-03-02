Logo
Large banner

Хегсет: Операција против Ирана једна од најсложенијих у историји

02.03.2026

15:44

Коментари:

0
Хегсет: Операција против Ирана једна од најсложенијих у историји
Фото: Tanjug / AP

Америчка операција против Ирана једна је од најсложенијих у историји, рекао је министар одбране САД Пит Хегсет на конференцији за новинаре.

- Уништите иранске ракете, уништите иранску производњу ракета, уништите њихову морнарицу и другу безбједносну инфраструктуру и они никада неће имати нуклеарно оружје - рекао је Хегсет, преноси Итерфакс.

Такође је напоменуо да операција неће бити дугорочна.

- Ми смо поставили услове овог рата. Наше амбиције нису утопијске - нагласио је Хегсет, додајући да ће САД то окончати под својим условима.

Каже да бивши режим је имао све шансе да постигне миран и разуман споразум.

- Али Техеран није преговарао. Одуговлачили су, купујући вријеме да поново напуне своје залихе ракета и поново покрену своје нуклеарне амбиције. Њихов циљ? Држе нас као таоце, пријетећи да ће напасти наше снаге. Па, Доналд Трамп не игра те игре. И као што је рекао секретар Рубио послије Мадуровог напада, ако не знате, сада, знате, предсједник САД ставља Америку и Американце на прво место. Он не оклијева, а ни наше трупе - рекао је Хегсет.

Од почетка операције у суботу ујутру, заједничке америчко-израелске снаге су извеле "стотине" налета на иранске мете, према подацима Пентагона.

Подијели:

Тагови :

Пит Хегсет

Израел Иран

Иран вијести

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бивши принц Ендру са кћеркама

Свијет

Ендруовим кћеркама забрањен долазак на краљевске догађаје

1 ч

0
''Тајмс оф Израел'' о нападу на кабинет Нетанјахуа: Нетакнуто је

Свијет

''Тајмс оф Израел'' о нападу на кабинет Нетанјахуа: Нетакнуто је

1 ч

0
Подлегла повредама: Преминула супруга Алија Хамнеија

Свијет

Подлегла повредама: Преминула супруга Алија Хамнеија

1 ч

0
Уједињени Арапски Емирати, напад Ирана

Свијет

Срби у УАЕ добили хитно упозорење, али не због ракетних удара

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

47

Одборници у Теслићу трже хитно сазивање Скупштине града

16

40

Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

16

35

Трамп разочаран реакцијом британског премијера

16

16

Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

16

07

НАТО неће учествовати у војној операцији САД и Израела против Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner