Аутор:АТВ
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Сједињене Америчке Државе коначно су признале чињенице о биолабораторијама које Русија износи већ годинама, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.
"Већ неко вријеме причамо о овоме, и ево", прокоментарисала је Захарова објаву Тулси Габард, директорке Националне обавештајне службе САД (ОДНИ), о неких 40 лабораторија на територији Украјине које су изграђене и финансиране новцем америчких пореских обвезника.
Захарова је подсјетила на кључне чињенице из објављених докумената, почев од тога да многе од лабораторија врше истраживања опасних и високо заразних патогена, у неким случајевима и "појачања функције" вируса, практично без надзора.
У саопштењу ОДНИ се такође каже да су безбједносне и здравствене структуре САД током администрације Џозефа Бајдена "лагале америчком народу о постојању биолошких лабораторија које финансирају и подржавају САД и претиле онима који су покушали да открију истину".
"Све су то ствари о којима смо ми и руско Министарство одбране више пута говорили, скрећући пажњу међународне заједнице на опасне и неконтролисане војно-биолошке активности САД ван своје територије, укључујући и Украјину", написала је Захарова на Телеграму.
Она је подсјетила да је Министарство одбране износило чињенице о овом биолошком програму САД на укупно 17 брифинга: четири током 2022. године, десет током 2023, два током 2024. и једном крајем 2025. године.
"Данашња 'открића' америчке обавјештајне заједнице посматрамо као први корак ка потпуном признању и свеобухватном рјешавању проблема, на чије рјешење је руска страна доследно позивала посљедњих неколико година", изјавила је Захарова прошлог мјесеца, када је Габард најавила скидање ознаке повјерљивости са биолошког досијеа.
Документи објављени у петак показују мапу биолошких лабораторија у Украјини, са локацијама у Харкову, Дњепропетровску, Лавову, Виници, Тернополу, Чернигову, Одеси и другим мјестима. Међу патогенима који су проучавани и складиштени у тим лабораторијама су антракс, туларемија, свињска грипа, Марбуршка грозница, Ебола, куга, итд.
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