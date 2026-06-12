Пакистански премијер: Постигнут коначан текст мировног споразума!

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Пакистански премијер Шехбаз Шариф објавио је да је постигнут „коначан, договорен текст мировног споразума“ између САД-а и Ирана.
У објави на друштвеној мрежи Икс, Шариф је написао: „Пакистан сада блиско сарађује с обје стране на финализацији наредних корака“.
Закључио је поруком: „Мир никада није био ближи“.
Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026
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