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Пакистански премијер: Постигнут коначан текст мировног споразума!

12.06.2026 18:35

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Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.
Фото: Printscreen/X.com

Пакистански премијер Шехбаз Шариф објавио је да је постигнут „коначан, договорен текст мировног споразума“ између САД-а и Ирана.

У објави на друштвеној мрежи Икс, Шариф је написао: „Пакистан сада блиско сарађује с обје стране на финализацији наредних корака“.

Закључио је поруком: „Мир никада није био ближи“.

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