Преокрет у Ирану - ипак су пристали

Аутор:АТВ
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Иран је пристао на највећи дио нацрта потенцијалног споразума са САД, изјавио је данас портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багеи и истакао да Иран неће правити компромис кад је ријеч о њиховим "црвеним линијама".
Багеи је нагласио да Иран још није донио коначну одлуку о споразуму, додајући да је највећи дио текста комплетиран, иако су САД "стално мијењале став", преноси "Ал Џазира".
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Он је рекао да Катар и Пакистан активно учествују у посредничким напорима, али да су недавне акције САД, односно напади на Иран, утицале на дипломатски процес.
Истакао је да је ситуација у вези са Ормуским мореузом постала све мање безбједна због америчких акција.
Раније је амерички предсједник Доналд Трамп саопштио да је отказао планиране ракетне ударе и бомбардовање Ирана до којих је требало да дође синоћ, након што су се, како је рекао, највиши ирански званичници укључили и одобрили преговоре са Сједињеним Америчким Државама.
Новинарима у Бијелој кући рекао је да очекује да у наредним данима буде потписан споразум са Ираном, истакавши да су "документи близу коначних облика".
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Трамп је навео да је ријеч о "меморандуму о разумијевању", описујући га као веома "снажан" и "детаљан".
Како је рекао, ирански преговарачи одобрили су нацрт споразума, и изразио наду да је исто учинио и врховни лидер ајатолах Моџтаба Хамнеи, преноси "Б92".
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