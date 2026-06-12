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Преокрет у Ирану - ипак су пристали

Аутор:

АТВ
12.06.2026 07:50

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Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.
Фото: Tanjug/AP/Francisco Seco

Иран је пристао на највећи дио нацрта потенцијалног споразума са САД, изјавио је данас портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багеи и истакао да Иран неће правити компромис кад је ријеч о њиховим "црвеним линијама".

Багеи је нагласио да Иран још није донио коначну одлуку о споразуму, додајући да је највећи дио текста комплетиран, иако су САД "стално мијењале став", преноси "Ал Џазира".

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Он је рекао да Катар и Пакистан активно учествују у посредничким напорима, али да су недавне акције САД, односно напади на Иран, утицале на дипломатски процес.

Истакао је да је ситуација у вези са Ормуским мореузом постала све мање безбједна због америчких акција.

Раније је амерички предсједник Доналд Трамп саопштио да је отказао планиране ракетне ударе и бомбардовање Ирана до којих је требало да дође синоћ, након што су се, како је рекао, највиши ирански званичници укључили и одобрили преговоре са Сједињеним Америчким Државама.

Новинарима у Бијелој кући рекао је да очекује да у наредним данима буде потписан споразум са Ираном, истакавши да су "документи близу коначних облика".

хапшење, лисице

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Трамп је навео да је ријеч о "меморандуму о разумијевању", описујући га као веома "снажан" и "детаљан".

Како је рекао, ирански преговарачи одобрили су нацрт споразума, и изразио наду да је исто учинио и врховни лидер ајатолах Моџтаба Хамнеи, преноси "Б92".

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