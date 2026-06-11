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Чека се одобрење Хамнеија: САД и Иран постигли начелни споразум?

Аутор:

АТВ
11.06.2026 21:35

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Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха
Фото: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Иран је обавијестио посреднике да је у разговорима са Вашингтоном постигнут „начелни споразум“, објављено је у четвртак. Према изворима упознатим са разговорима, двије стране су значајно приближиле своје ставове, извјештава Аксиос.

Извори наводе да је постигнут напредак у поновном отварању Ормуског мореуза, одмрзавању иранске имовине и успостављању оквира за нуклеарне преговоре.

Све би се то одвијало током 60-дневног примирја, уз посредовање Катара у преговорима.

Чека се одобрење Техерана

Катарски и ирански званичници су се наводно до сриједе усагласили око коначног текста споразума, за који вјерују да је прихватљив и за Сједињене Америчке Државе. Према писању Аксиоса, сада се само чека одобрење иранског врховног вође Моџтабе Хамнеија.

Да се преговори ближе крају, потврдио је и амерички предсједник Доналд Трамп, који је у четвртак отказао планиране војне ударе на Иран. Прогласио је да је споразум „скоро у потпуности закључен“.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Иран вијести

Иран Америка преговори

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