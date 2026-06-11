Чека се одобрење Хамнеија: САД и Иран постигли начелни споразум?

Аутор:АТВ
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Иран је обавијестио посреднике да је у разговорима са Вашингтоном постигнут „начелни споразум“, објављено је у четвртак. Према изворима упознатим са разговорима, двије стране су значајно приближиле своје ставове, извјештава Аксиос.
Извори наводе да је постигнут напредак у поновном отварању Ормуског мореуза, одмрзавању иранске имовине и успостављању оквира за нуклеарне преговоре.
Све би се то одвијало током 60-дневног примирја, уз посредовање Катара у преговорима.
Катарски и ирански званичници су се наводно до сриједе усагласили око коначног текста споразума, за који вјерују да је прихватљив и за Сједињене Америчке Државе. Према писању Аксиоса, сада се само чека одобрење иранског врховног вође Моџтабе Хамнеија.
Да се преговори ближе крају, потврдио је и амерички предсједник Доналд Трамп, који је у четвртак отказао планиране војне ударе на Иран. Прогласио је да је споразум „скоро у потпуности закључен“.
(Индекс)
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