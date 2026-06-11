"CNN" анализа: САД мјесецима припрема план напада на Харг, Иран од острва направио тврђаву

Аутор:АТВ
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп је у најновијој пријетњи упућеној Ирану најавио да ће ускоро извести операцију преузимања острва Харг, а Си-Ен-Ен у својој анализи открива да је план у Вашингтону већ мјесецима у припреми.
Према информацијама које преноси Си-Ен-Ен, унутар Трампове администрације разматра се могућност заузимања овог стратешког острва као крајња опција за сламање иранске ратне и економске способности.
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Од почетка сукоба америчке снаге провеле су опсежну кампању усмјерену на иранску војну инфраструктуру. Према америчким процјенама, значајан дио иранских ваздушних, поморских и противваздухопловних капацитета претрпио је озбиљне губитке.
Ипак, упркос интензивним ударима, Иран наставља пружати отпор и одржавати одређени ниво војних операција, што је навело поједине званичнике да размотре драстичније мјере.
У том контексту острво Харг добија посебан значај. Смјештено у сјеверном дијелу Персијског залива, Харг је деценијама најважнији терминал за извоз иранске нафте. Кроз његову инфраструктуру пролази највећи дио иранског извоза сирове нафте, што га чини једном од најважнијих економских тачака у земљи.
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Аналитичари га често описују као енергетско срце Ирана, будући да приходи од нафте представљају кључни извор финансирања државног буџета, али и војних активности.
Према Си-Ен-Ен-у, планови за заузимање Харга развијају се и припремају већ неколико мјесеци, али су више пута стављани по страни због великих ризика које би таква операција носила.
Амерички званичници сматрају да би заузимање острва или уништење његове енергетске инфраструктуре могло озбиљно парализовати иранску економију, пресијецањем једног од главних извора прихода од извоза нафте.
Такав потез, према њиховим процјенама, значајно би ослабио способност Техерана да настави финансирати ратне операције.
Међутим, војни и обавјештајни званичници упозорили су Бијелу кућу да би операција против Харга била изузетно сложена. За разлику од ваздушних удара, заузимање острва захтијевало би значајно ангажовање копнених снага и потенцијално амфибијску инвазију, што би могло довести до великих америчких губитака.
Иран је, према истим информацијама, свјестан стратешке важности Харга и већ мјесецима припрема његову одбрану.
Након америчких удара изведених у марту, Иран је додатно ојачао војно присуство на острву. На Харг су распоређене додатне јединице, системи противваздухопловне одбране и преносни ракетни системи земља–ваздух (МАНПАДС), намијењени обарању авиона и хеликоптера на малим висинама.
Поред тога, иранске снаге поставиле су противпјешадијске и противоклопне мине, укључујући и подручја дуж обале која би могла послужити као потенцијалне тачке искрцавања америчких снага. Такве мјере указују да Техеран сматра могућност америчког напада довољно озбиљном да унапријед припреми слојевиту одбрану једног од својих најважнијих стратешких објеката, преноси Кликс.
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