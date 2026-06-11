Иран потврдио: Потпуна блокада је на снази до даљњег

Аутор:АТВ
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Ново иранско тијело надлежно за надзор Ормуског мореуза потврдило је потпуно затварање овог стратешког пловног пута "до даљњег".
Потврда долази након што је Корпус Исламске револуционарне гарде током ноћи објавио такву одлуку.
Управа Персијског залива (ПГСА) саопштила је на друштвеној мрежи Икс да ће "због тензија изазваних агресијом америчких снага у региону и саопштења које су синоћ дале иранске оружане снаге, Ормуски мореуз бити затворен до даљњег".
ПГСА је позвала подносиоце захтјева којима су претходно одобрене транзитне дозволе да буду стрпљиви и сачекају даља упутства те управе.
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