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Иран потврдио: Потпуна блокада је на снази до даљњег

Аутор:

АТВ
11.06.2026 13:00

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Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.
Фото: Google maps

Ново иранско тијело надлежно за надзор Ормуског мореуза потврдило је потпуно затварање овог стратешког пловног пута "до даљњег".

Потврда долази након што је Корпус Исламске револуционарне гарде током ноћи објавио такву одлуку.

Управа Персијског залива (ПГСА) саопштила је на друштвеној мрежи Икс да ће "због тензија изазваних агресијом америчких снага у региону и саопштења које су синоћ дале иранске оружане снаге, Ормуски мореуз бити затворен до даљњег".

ПГСА је позвала подносиоце захтјева којима су претходно одобрене транзитне дозволе да буду стрпљиви и сачекају даља упутства те управе.

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Тагови :

Хормушки мореуз

Ормуски мореуз

затворен Хормушки мореуз

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