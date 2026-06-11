Због истраге о дроги и проституцији приведене 22 познате личности: Велика акција полиције у Турској

Аутор:АТВ
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Турска полиција привела је у великој акцији 22 познате личности, укључујући пјеваче, модне дизајнере, берзанске посреднике, глумце, режисере и аранжере, а расписане су потјернице за пет особа.
Акција је проведена због могуће повезаности са наркотицима и проституцијом. Полицијска акција је потресла јавну сцену у Турској.
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Таквим.цом.тр је добио листу имена притворених у најновијем валу операција везаних за дрогу усмјерених против познатих личности:
1. Ајше Хатун ОНАЛ (пјевачица)
2. Толга ÇАМ (модни дизајнер)
3. Ферхан КАЈА (берзански посредник)
4. Мурат САЈГИ
5. Енис Ахмет ОНАТ
6. Ахмет КАРОГЛУ (власник Беко Оцакбаши)
7. Емре ТАРИ (бизнисмен)
8. Хасан ВАТАН
9. Керимцан ДУРМАЗ (пјевач)
10. Кенан ДОГУЛУ (пјевач)
11. Берен СААТ (глумица)
12. Мехмет Цем КАРЦИ (директор)
13. Бердан МАРДИНИ (пјевач)
14. Рејхан КУСИКЈЕГЕН
15. Озан ДОГУЛУ (Аранжер и ДЈ)
16. Јашар ИПЕК (пјевач)
17. Мехмет ЈИЛДИЗ (Моделска компанија) (Власник)
18. Тесси РАМОС ЦОРРЕИРА (Модел)
19. Енис АРИКАН (Глумац)
20. Рафет Ерен ЈОРУЛМАЗЕР
21. Али Ефе БЕЗЦИ
22. Селин ЦИГЕРЦИ
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Познате личности су, након што су подвргнуте здравственим прегледима, одведене у сједиште Управе за криминал у области наркотика у округу Куçукçекмеце на испитивање.
У оквиру истраге о дрогама коју је спровело Главно јавно тужилаштво Бакиркоу, тимови команде жандармерије провинције Истанбул извршили су рацију на на више адреса. Осумњичени приведени током операције дало је узорке крви, косе и урина Институту за судску медицину.
У операцији су заплијењени бројни инкриминирајући предмети.
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