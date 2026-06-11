Ово су нова правила на Свјетском првенству - нека изненађују

Аутор:АТВ
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Највеће Свјетско првенство у историји фудбала биће одиграно по значајно измијењеним правилима, након што је ФИФА за турнир 2026. године увела 11 нових мјера којима жели убрзати игру, спријечити одуговлачења, проширити употребу ВАР-а и смањити ризик од судијских грешака које могу одлучити утакмице.
Предсједник ФИФА судијског комитета Пјерлуиђи Колина најавио је да ће нова правила бити усмјерена на очување ритма игре, ефикасније кориштење ВАР технологије и строжије санкционисање неспортског понашања играча.
Једна од најважнијих промјена односи се на извођење гол-аутова и аута. Судије ће моћи активирати одбројавање од пет секунди уколико процијене да играч намјерно одуговлачи наставак игре.
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Ако се гол-аут не изведе на вријеме, противнички тим може добити корнер, док се код одуговлачења извођења аута лопта може додијелити противнику - пише "ББЦ".
ФИФА очекује да ће ова мјера дјеловати превентивно, посебно у завршницама утакмица, када голмани често покушавају успорити игру. До сада су судије у таквим ситуацијама углавном имале могућност показати жути картон, али се процјењује да је пријетња губитком посједа или досуђивањем корнера озбиљнија посљедица за тим.
Нова правила уводе и временско ограничење за измјене. Играч који излази из игре имаће десет секунди да напусти терен на најближој тачки. Уколико то не учини, замјенски играч неће моћи ући најмање један минут, односно до првог наредног прекида игре, што значи да би екипа могла одређени период играти с играчем мање.
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Пооштрена су и правила у ситуацијама када медицински тим улази на терен. Играч којем је указана помоћ мораће остати ван игре један минут, умјесто досадашњих 30 секунди.
ФИФА жели стати украј и такозваним голманским тактичким тајмаутима, када голман сједне на терен тражећи помоћ, док остали играчи одлазе до клупе по инструкције тренера.
Значајне промјене односе се и на ВАР. На Свјетском првенству биће уведене четири нове области у којима ће видео асистенти моћи реаговати
ВАР ће моћи провјеравати да ли је корнер исправно досуђен, али неће провјеравати ситуације у којима је досуђен гол-аут, а требало је бити корнер. ФИФА тврди да провјере не би требале изазивати застоје јер се просјечно чека 25 секунди до извођења корнера, што би требало бити довољно за брзу провјеру.
ВАР ће такође моћи прегледати ситуације у којима играч добије други жути картон и буде искључен, али само ако постоји јасна грешка у досуђивању прекршаја. Неће бити могуће прегледати потенцијалне друге жуте картоне за играче који већ имају опомену.
Нова правила омогућиће и ВАР провјеру нападачког прекршаја прије него што је лопта у игри, уколико таква ситуација директно доведе до гола, пенала или дисциплинске мјере.
ВАР ће моћи интервенисати и у случајевима погрешног идентитета, ако је картон показан погрешном играчу или ако је прекршај заправо направио играч противничког тима.
ФИФА уводи и строжије мјере против непримјереног понашања играча. Судије ће моћи искључити играча који, у конфронтирајућој ситуацији, покрије уста док говори противнику или судији, уколико се процијени да покушава прикрити увредљив говор.
Црвени картон моћи ће добити и играч који напусти терен у знак протеста због судијске одлуке.
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