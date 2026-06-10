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По овоме се само може играти ватерполо: Олуја потопила стадион у Орланду

Аутор:

АТВ
10.06.2026 22:38

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По овоме се само може играти ватерполо: Олуја потопила стадион у Орланду
Фото: X

Само неколико сати уочи планираног почетка утакмице између репрезентација Енглеске и Костарике, са стадиона "Inter&Co" у Орланду стижу лоше вијести – одигравање сусрета званично је одгођено.

Како јављају инострани медији са лица мјеста, јака олуја праћена обилним падавинама и грмљавином погодила је Флориду непосредно пред сам старт, због чега су организатори били приморани донијети хитну одлуку о помјерању почетка меча.

Слике тренутног стања терена у Орланду брзо су преплавиле друштвене мреже, а на њима се види натопљен терен који у овим условима не гарантује безбједност фудбалера.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨 JUST IN: England’s clash with Costa Rica has been delayed until 21:30 BST due to adverse weather conditions and heavy rainfall. 🌧️🏴 <a href="https://t.co/VRq2Nb4QtZ">pic.twitter.com/VRq2Nb4QtZ</a></p>&mdash; GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) <a href="https://x.com/GoalAlertHQ/status/2064784231323062773?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

fudbal

невријеме

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