"Кришок као прелазна фаза ка затварању ОХР-а"

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска жели да види вршиоца дужности високог представника Луиса Кришока као прелазну фазу ка затварању Канцеларије високог представника /ОХР/, изјавио је Срни правник Огњен Тадић.
"Најважнија вијест јесте да су данас коначно престали покушаји узурпације функције високог представника у БиХ од њемачког држављанина Кристијана Шмита и да он након дугог и неслужбеног пута одлази кући", рекао је Тадић.
Он је подсјетио да Република Српска има јасан став да БиХ више није потребан било какав високи представник.
"Улога Луиса Кришока очигледно ће бити административне природе, што, ваљда, подразумијева да нема такозвана бонска овлаштења. У свјетлу чињенице да је Шмит коначно отпутовао, Кришокову улогу желимо да видимо као прелазну фазу ка затварању ОХР-а", истакао је Тадић.
Према његовим ријечима, чињеница да се Американци и Европљани нису успјели договорити о именовању високог представника сама по себи довољно говори о томе да је прошло вријеме досадашњег међународног управљања у БиХ, али и да неки ту чињеницу тешко прихватају.
"На крају крајева, чак и када занемаримо политичке игре, зар није срамота свакога ко има имало достојанства, без обзира на то да ли је ријеч о странцима или домаћим, што се и 30 година након завршетка ратних сукоба и даље расправља и одлучује о томе ко ће бити нови странац који ће управљати нашим животима? Због тога је став Републике Српске потпуно оправдан", закључио је Тадић.
Земље ЕУ и САД се ни на јучерашњој сједници Управног одбора Савјета за провођење мира /ПИК/ нису усагласиле око имена новог високог представника, а Луис Кришок формално је именован за вршиоца дужности високог представника до коначног именовања новог.
Кришок ће данас преузети дужност, а Управни одбор ПИК-а се обавезао да ће постићи договор о избору новог високог представника што је прије могуће с циљем да се именовање заврши најкасније до 14. јула.
Шмит је 12. маја на сједници Савјета безједности УН саопштио да у јуну напушта БиХ.
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