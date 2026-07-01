Креће поврат ПДВ-а за купце прве некретнине

Аутор:Марија Милановић
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Правилник о допуни Правилника о примјени закона о порезу на додатну вриједност, објављен је у Службеном гласнику БиХ 30. јуна те ступа на снагу осам дана од објављивања, односно 8 јула.
У сриједу, 8. јула коначно почиње примјена овог закона како би се омогућио поврат ПДВ-а на куповину прве некретнине.
Поменути Правилник усвојен је на одржаној сједници Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ, одржаној 22. јуна.
Право на поврат ПДВ-а има пунољетно лице, држављанин БиХ са сталним мјестом пребивалишта у БиХ, које изврши куповину првог стана, а чији промет подлијеже обавези обрачуна и плаћања ПДВ-а, у складу са одредбама Закона и овог Правилника.
Право на поврат ПДВ-а може остварити купац за површину стана до 40 м², а уколико се одлучи да то право користи и за чланове његовог породичног домаћинства тада се површина може увећати за 15 м² по члану.
Првим станом у смислу овог правилника подразумијева се новоизграђени индивидуални стамбени објекат и/или економски дјељива цјелина у склопу новоизграђеног колективног стамбеног објекта на територији БиХ, коју купац први пут стиче или коју није имао у свом власништву, заједничком власништву, односно сувласништву у периоду уназад седам година рачунајући од дана подношења захтјева.
Купац осим купљеног стана нема и да у периоду уназад седам година рачунајући од дана подношења захтјева није имао у свом власништву, заједничком власништву, односно сувласништву стан на територији БиХ, укључујући кућу, апартман и друге објекте намијењене за становање или изнајмљивање.
Да је продавац стана обрачунати ПДВ за стан који је предмет купопродаје пријавио у еИспорукама и уплатио на Јединствени рачун којег води УИО као саставни дио својих мјесечних обавеза.
Да је, до момента подношења захтјева за поврат ПДВ-а, укупно уговорена купопродајна цијена стана са укљученим ПДВ у цијелости исплаћена продавцу стана уплатом на трансакцијски рачун продавца или на други законом прописан начин.
Такође, да члан његовог породичног домаћинства нема или није имао у свом власништву, заједничком власништву, односно сувласништву стан на територији БиХ.
Уколико је куповина првог стана извршена заједнички од стране два или више физичких лица, право на поврат ПДВ има само један од купаца на површину, док остали купци могу остварити право на поврат ПДВ као чланови породичног домаћинства, уз испуњење прописаних услова.
За више информација, односно начину подношења захтјева као и изгледу обрасца кликните ОВДЈЕ
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