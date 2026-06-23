Поврат ПДВ-а на куповину првог стана: Шта је све потребно?

Аутор:Маријана Ивељић
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Купили сте први стан ? Сачували уговор, рачуне и доказ о уплати. Наредни корак могао би вам вратити хиљаде марака, чак и десетине хиљада. Слиједи папирологија. Будите пажљиви да не зафали један папир, потребно их је 13.
Доношењем правилника прецизирана је процедура за поврат ПДВ-а на прву некретнину. Захтјев за поврат пореза подноси се надлежној организационој јединици УИО, уз који се доставља и документација у форми оригинала или овјерене копије.
За то је потребно:
1.родни лист и уколико посједујете вјенчани лист
2.увјерење о држављанству
3.доказ о пребивалишту
4.уговор о купопродаји стана
5.пореска фактура продавца стана
6.доказ о исплати стана
7.увјерење да купац првог стана у одређеном периоду није имао некретнину на своје име
8.увјерење да купац првог стана нема у власништву других некретнина
9.доказ да је стан укњижен
10.потврда о банковном рачуну као и 3 појединачне изјаве о обради личних података И члановима домаћинства, наведено је у Правилнику о допуни правилника о примјени закона о порезу на додату вриједност.
Поврат се односи искључиво на станове и куће које служе за трајно становање, и то оне које се купују од правних лица која су регистрована за промет некретнина и обвезници су ПДВ-а. Поврат није могућ ако се некретнина купује од физичког лица, нпр. полован стан, нити ако се ради о викендици, пословном простору или земљишту. Поврат се одобрава до одређене површине.
За једночлано домаћинство поврат ПДВ-а врши се до 40 мл. За сваког наредног члана домаћинства додаје 15 мл.
НПР. ако четворочлана породица купи стан од 100 метара квадратних поврат ПДВ-а врши се на 85 кв а остатак износа се не рефундира.
Право на поврат ПДВ-а имају сви који су се укњижили након 12. априла 2025. године, када је усвојен Закон о поврату пореза на додату вриједност,
без обзира што је Правилник угледао свјетлост дана тек сада. Рок за подношење захтјева за поврат ПДВ-а за оне који су стан купили прије јуче донесеног Правилника је 6 мјесеци од тренутка када Правилник ступи на снагу за 8 дана. Сви који стан купе након што Правилник ступи на снагу имају рок до 30. јуна наредне године. Уколико се испуне услови за поврат пореза, рјешењем се одлучује о захтјеву у року од шест мјесеци од дана подношења уредног захтјева. Максималан износ поврата је 25.000 КМ, а износ је одређен на бази просјечне цијене и квадратуре станова.
"Сагласно одредби члана 54а. Закона о ПДВ-у лице којем је одобрен поврат ПДВ по основу куповине првог стана, не може отуђити набаљени стан прије истека рока од пет година рачунајући од дана када му је рјешење којим је одобрен поврат уручено", наводе у Правилнику о допуни правилника о примјени закона о порезу на додату вриједност.
У супротном, лице ће бити дужно да плати ПДВ увећан за припадајући износ камате која се редовно рачуна на износе индиректних пореза. Оно што је важно прије закључења купопродајног уговора, провјерите да ли је продавац регистрован у систему ПДВ-а.
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