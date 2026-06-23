Каран: Основној школи у Власеници савремена информатичка опрема

Аутор:АТВ редакција
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Основна школа "Вук Караџић" у Власеници добила је савремену информатичку опрему путем пројекта који се финансира из буџета Предсједника Републике Српске, а која ће олакшати одржавање практичне наставе, истакао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Улагање у дјецу и њихово образовање остаје један од наших најважнијих приоритета, истакао је и лидер СНСД-а Милорад Додик.
💻 Основна школа "Вук Караџић" у Власеници добила је савремену информатичку опрему путем пројекта који се финансира из буџета Предсједника Републике Српске, а која ће олакшати одржавање практичне наставе. pic.twitter.com/s6PKXuZPT6— Siniša Karan (@sinisa_karan) June 23, 2026
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