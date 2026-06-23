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Каран: Основној школи у Власеници савремена информатичка опрема

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 14:51

Коментари:

2
Синиша Каран
Фото: ATV

Основна школа "Вук Караџић" у Власеници добила је савремену информатичку опрему путем пројекта који се финансира из буџета Предсједника Републике Српске, а која ће олакшати одржавање практичне наставе, истакао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.

Улагање у дјецу и њихово образовање остаје један од наших најважнијих приоритета, истакао је и лидер СНСД-а Милорад Додик.

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Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

предсједник Републике Српске

основна школа

Власеница

Коментари (2)

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