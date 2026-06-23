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Српска у срцу Њујорка: Погледајте шта се приказује на Тајмс Скверу

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 12:45

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Српска у срцу Њујорка
Фото: Screenshot / X

Предиван призор ових дана видљив је у самом срцу Њујорка на Тајмас Скверу.

Наиме, на једној од зграда на огромном екрану приказује се видео спот Владе и ИРБ-а о Републици Српској.

"Енергија... Индустрија... Туризам... Пољопривреда... Инвестирајте у Републику Српску", наводи се у споту.

У наставку погледајте спот.

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Тагови :

Република Српска

Њујорк

Америка

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