Српска у срцу Њујорка: Погледајте шта се приказује на Тајмс Скверу

Аутор:АТВ редакција
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Предиван призор ових дана видљив је у самом срцу Њујорка на Тајмас Скверу.
Наиме, на једној од зграда на огромном екрану приказује се видео спот Владе и ИРБ-а о Републици Српској.
"Енергија... Индустрија... Туризам... Пољопривреда... Инвестирајте у Републику Српску", наводи се у споту.
У наставку погледајте спот.
The Republic of #Srpska in Times Square, New York City! 💪🏻 pic.twitter.com/OtPxeiX2bd— Boris Malagurski (@malagurski) June 22, 2026
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