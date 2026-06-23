Зел: Снажан говор Цвијановићеве у Јерусалиму

Он је на Иксу подсјетио да су и јеврејски и српски народ претрпјели прогон, протјеривање, демонизацију и систематске покушаје да се избрише њихово историјско искуство.

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- Холокауст и геноцид у Јасеновцу - једном од најстрашнијих концентрационих логора у окупираној Европи, где су Срби, Јевреји и Роми систематски истребљивани - дијеле заједничку лекцију да мржња почиње ријечима, наставља се дискриминацијом и завршава се насиљем - поручио је Зел.

Када се ради о питању суверености, Зел је оцијенио да је порука Цвијановићеве била недвосмислена: да ниједна земља не може да преживи уколико мора своје непријатеље да пита за дозволу да постоји.

- Република Српска неће дозволити другима да дефинишу ко је српски народ, шта Српска представља или гдје треба да буде њено мјесто. То право припада само српском народу - написао је Зел.

Он је подсјетио да је Цвијановићева говорила о теми о којој западни свијет не воли да прича отворено, а то је чињеница да су хиљаде муџахедина са Блиског истока, из Сјеверне Африке и Азије дошле у БиХ током рата, те да су многи од њих остали ту.

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- Њихов идеолошки утицај наставља да обликује сегменте друштвеног и политичког живота у БиХ. Коријени те визије, како је рекла Цвијановићева, могу да се нађу у текстовима Алије Изетбеговића, који је писао да између исламског политичког уређења и неисламских институција не може бити мира ни суживота - напоменуо је Зел.

Он је истакао да је Цвијановићева подсјетила присутне у обраћању да је БиХ једина земља у модерној Европи у којој неизабрани странац узима за право да уводи и мијења законе, смјењује демократски изабране представнике, мијења уставни поредак и забрањује грађанима да се противе таквим одлукама у суду.

- Изборна правила промијењена су на сам дан избора, уставни аранжмани преправљени су како би се формирале прикладне коалиције, а изабрани званичници смијењени су кроз политички мотивисане процесе који нису имали уставну основу. То нису хипотетичке ствари - то је реалност БиХ - навео је Зел.

Он је подсјетио да је Српска одабрала другачији пут након 7. октобра 2023. године када се ради о Израелу.

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- Њене институције, политичко руководство и народ разумију безбједносне изазове са којима се суочава Израел, јер дијеле једноставан принцип да ниједан народ не може преживјети ако се очекује да толерише оне који желе да га униште - нагласио је Зел.

Он је поновио ријечи Цвијановићеве, које су "гласно одјекнуле у Јерусалиму", да демократска друштва морају да сарађују ближе него икад и да стоје заједно у одбрани слободе, те да будућност припада онима који имају вољу да бране слободу.

- Снажан глас за суверенитет, историјску истину и западне вриједности говорио је у Јерусалиму, на једном од најважнијих јеврејских догађаја у свијету - закључио је Зел.

(СРНА)