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Мацут: Фондове у Србији искористити за сарадњу научних радника

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 11:46

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Предсједник Владе Србије Ђуро Мацут
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Премијер Србије Ђуро Мацут изјавио је да је на данашњем састанку са предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем у Бањалуци било ријечи о отварању фондова у Србији за сарадњу у оквиру конзорцијума научних радника Србије и Српске, чиме ће бити подигнут ниво сарадње у области науке.

"Надам се успостављању још бољих веза. То је заједнички научни простор у оквиру наше заједнице", рекао је Мацут на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Он је навео да ће бити формирана и радна група која ће водити рачуна о науци и високом образовању.

"Разговарали смо и о ширењу културних веза. Ово је један од добрих тренутака да покажемо да Вишеград и Андрићев институт могу да послуже као основа за покретање Андрићевих дана, односно окупљања на Дрини, реци која уједињује српски народ са обе своје стране", рекао је Мацут.

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Он је истакао да је на састанку разговарано и о наставку инфраструктурних пројеката, посебно путној инфраструктури, те отварању тендера и завршавању документације за ревитализацију жељезничког правца од Мокре Горе до Вишеграда.

"Осим тога, авио-линије су такође битне у саобраћајном смислу", рекао је Мацут.

Он је изразио наду да ће мјесечни састанци представника влада Србије и Републике Српске допринијети бржој реализацији договорених заједничких пројеката.

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Тагови :

Ђуро Мацут

Саво Минић

Србија

Република Српска

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