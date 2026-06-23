Logo

Минић на састанку са Мацутом у Бањалуци

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 10:21

Коментари:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се у Бањалуци са премијером Србије Ђуром Мацутом.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се у Бањалуци са премијером Србије Ђуром Мацутом.

Састанку премијера у сједишту Владе Републике Српске присуствују министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Српске Драга Мастиловић и министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић.

Присутни су и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије Александра Софронијевић, министарства науке, технолошког развоја и иновација Бела Балинт и министар без портфеља задужен за дијаспору Ђорђе Милићевић.

Након састанка планиране су изјаве за медије.

Мацут ће данас посјетити и Универзитетски клинички центар Републике Српске, гдје ће разговарати са руководством ове здравствене установе.

Током посјете Бањалуци, Мацут би требало да буде инаугурисан у иностраног члана Академије наука и умјетности Републике Српске.

Претходни сусрет Минића и Мацута био је 23. маја у Требињу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Ђуро Мацут

Састанак

Бањалука

Коментари (0)

Прочитајте више

mobilni telefon mobitel

Регион

Нова опасна превара хара регионом: На мети популарна апликација

2 ч

0
Цијена сирове нафте најнижа у посљедња три мјесеца

Економија

Цијена сирове нафте најнижа у посљедња три мјесеца

2 ч

0
Пожар у Требињу

Градови и општине

Густ дим узнемирио Требињце: Ватрогасци упутили апел грађанима

3 ч

0
Жељка Цвијановић ЈНС

БиХ

Бибас: Цвијановићева је велики пријатељ и велика подршка

3 ч

0

Више из рубрике

Жељка Цвијановић ЈНС

БиХ

Бибас: Цвијановићева је велики пријатељ и велика подршка

3 ч

0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић обратила се вечерас на Међународном самиту политика ЈНС, на којем учествује и предсједник Владе Израела Бењамин Нетанијаху.

БиХ

Цвијановић на конференцији у Тел Авиву: Српска гаји искрено пријатељство са Израелом

3 ч

0
Ручке од тротинета.

Република Српска

Полиција упутила хитан апел родитељима

3 ч

1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић наставила је данас своју посјету Израелу.

БиХ

Цвијановић стигла на конференцију "Муниекспо 2026"

3 ч

0

  • Најновије

13

05

Лавров о преговорима са Кијевом: Русија је спремна

13

01

Кошарац: Политичком Сарајеву остаје само да броји успјехе Српске

12

58

Северина одржала концерт са пешкиром на глави

12

57

Портир у болници јео људско месо: Складиштио дијелове тијела код куће и на радном мјесту

12

45

Ударио дјевојку, па се дао у бијег пјешке: За њим раније расписано чак 15 потрага

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима