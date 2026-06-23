Минић на састанку са Мацутом у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се у Бањалуци са премијером Србије Ђуром Мацутом.
Састанку премијера у сједишту Владе Републике Српске присуствују министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Српске Драга Мастиловић и министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић.
Присутни су и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије Александра Софронијевић, министарства науке, технолошког развоја и иновација Бела Балинт и министар без портфеља задужен за дијаспору Ђорђе Милићевић.
Након састанка планиране су изјаве за медије.
Мацут ће данас посјетити и Универзитетски клинички центар Републике Српске, гдје ће разговарати са руководством ове здравствене установе.
Током посјете Бањалуци, Мацут би требало да буде инаугурисан у иностраног члана Академије наука и умјетности Републике Српске.
Претходни сусрет Минића и Мацута био је 23. маја у Требињу.
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