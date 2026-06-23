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Цвијановић стигла на конференцију "Муниекспо 2026"

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 09:07

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић наставила је данас своју посјету Израелу.
Фото: РТРС

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић наставила је данас своју посјету Израелу.

Цвијановићева данас присуствује конференцији "Муниекспо 2026" у Тел Авиву.

"Муниекспо" је водећа међународна конференција и сајам урбаних иновација у Израелу, који организује Федерација локалних власти. Одржава се од 23. до 24. јуна 2026. године.

Жељка Цвијановић

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Овај догађај представља главну пословну прилику за добављаче услуга у општинском сектору и окупља локалне лидере, градоначелнике и технолошке компаније из цијелог свијета ради размјене знања о паметним градовима и урбаном управљању.

/РТРС/

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Израел

посјета

Муниекспо 2026

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