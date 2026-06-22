Благојевић: Позиција Српске у свијету данас значајно другачија

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска данас има значајно другачију позицију у свијету него раније, током Бајденове администрације, која је била непријатељски настројена према Србима у Републици Српској и БиХ, рекао је у емисији Актуелно Род Благојевић, бивши гувернер Илиноиса и блиски сарадник америчког предсједника Доналда Трампа.
"Постиже се велики напредак. Такође видим значајну прилику, а већ и конкретне помаке, када је ријеч о довођењу економских могућности у Републику Српску кроз америчке компаније и инвестиције", рекао је Благојевић.
Лидер попут Милорада Додика, који брани права српског народа, није важан само за људе у Републици Српској, већ и за развој бољих односа са Сједињеним Државама, а посебно са Доналдом Трампом, каже Благојевић.
"Оно што могу да предвидим када је ријеч о будућности, и то не тако далекој будућности, у данима, седмицама и мјесецима који долазе, јесте да тренутно постоји празнина у Европи, посебно у њеном источном и централном дијелу. Виктор Орбан је доживио пораз и више није политичка фигура каква је био раније у Мађарској. Мислим да би предсједник Трамп могао пронаћи новог најбољег пријатеља у овом дијелу Европе, уколико прихвати Милорада Додика", навео је Благојевић.
Његово лидерство и начин на који се бори за свој народ управо су особине које Трамп цијени и поштује, каже Благојевић.
"Зато могу замислити дан када би, искрено говорећи, Милорад Додик могао постати нови Виктор Орбан када је ријеч о односима са предсједником Трампом и односима између Сједињених Америчких Држава и Републике Српске", рекао је Благојевић.
Поред укидања санкција, Српска је, каже, успјела да високог представника избаци из игре.
"Кристијан Шмит је, да употребим чувену Трампову реченицу из емисије "Приправник", отпуштен. Њега више нема и то је добра ствар. Сада би требало укинути финансирање Канцеларије високог представника и потпуно је распустити. Не би требало да постоји институција високог представника, човјека из стране земље којег нико није изабрао, а који управља другом земљом и одузима права њеним народима. У овом случају, одузима права српском народу у Републици Српској, право на самоуправу, право на аутономију, право да слободно бира своје представнике на изборима који су слободни и поштени. Зато је чињеница да је Кристијан Шмит отишао још један позитиван корак", рекао је Благојевић.
Иако је, каже, Дејтонски мировни споразум окончао рат деведесетих година, он никада није био замишљен као коначно рјешење нити као трајни уставни оквир за народе у Републици Српској, БиХ или хрватским дијеловима Федерације БиХ. Он је био оквир за заустављање насиља и почетак новог процеса.
"Сматрам да сада свјетски лидери, а посебно Сједињене Државе, морају преузети важну улогу и подићи све на виши ниво. Тај виши ниво треба да буде заснован на основним принципима на којима су основане Сједињене Америчке Државе. А то је право народа на самоуправу. У овом случају, право српског народа да управља сам собом. Не да представници из Њемачке сједе у Сарајеву и глуме високог представника, намећу одлуке, проглашавају кривичним дјела која то нису и диктирају како ће људи живјети. Не да Србима забрањују да славе 9. јануар и Светог архиђакона Стефана, нити да криминализују обиљежавање Дана Републике Српске", навео је Благојевић.
Када се, каже, Додик одлучио супротстави свему томе, показао је велико лидерство и храброст.
"Али све су то само почетни кораци. Сада је потребна реформа Дејтонског споразума и нови уставни оквир који ће заштитити права српског народа", навео је Благојевић.
Прошло је више од тридесет година од потписивања Дејтонског мировног споразума. Благојевић је оптимиста када је у питању постепено повлачење међународне заједнице из директног управљања политичким процесима, посебно у БиХ.
"Искрено, оптимиста сам и мислим да би се то могло догодити у релативно блиској будућности. Не за много година, већ можда за неколико мјесеци или годину-двије. Ово је тренутак који треба искористити", навео је Благојевић истичући да Трамп не размишља као његови претходници и да неће слијепо слиједити ставове Европске уније или НАТО-а.
Одлазак Кристијана Шмита из БиХ је добра ствар. Међутим, посљедице неких његових одлука тек ће се видјети. Једна од њих је и увођење такозваних нових изборних технологија, односно гласачких машина у БиХ.
"Искрено, то ме забрињава. Вјерујем да избори могу бити намјештени. Вјерујем да се гласови могу красти. То знам као демократа из Чикага. Политика у Чикагу је позната по таквим стварима. Предсједник Обама и ја смо политички стасавали у исто вријеме у Чикагу. Познајем га још од 1995. године. Када бисмо обојица били под заклетвом и полагали тест на детектору лажи, морали бисмо признати да добро знамо како се краду гласови и како се манипулише изборима. Један дио тог проблема односи се и на злоупотребу технологије. Дакле, ако сте забринути због технологије која ће се користити на изборима у октобру, а коју би контролисала власт у Сарајеву, мислим да су апсолутно оправдане бриге људи", рекао је Благојевић.
Зато је, каже, веома важно предузети све могуће мјере како би се заштитио интегритет избора који предстоје у октобру.
Свијет са великом пажњом прати развој односа између Сједињених Америчких Држава и Ирана. Потписан је меморандум о разумијевању.
"Не вјерујем да ће то довести до трајног мира. Мислим да имамо посла са иранском владом коју су преузеле снаге радикалног ислама. Те снаге су извозиле радикални ислам путем терористичких организација и терористичких аката. Оне су веома активне и присутне у Федерацији БиХ, као и у структурама власти у Сарајеву. Такође су веома заинтересоване за стварање унитарне босанске државе која би постепено и систематски етнички очистила Србе из Републике Српске и натјерала их да оду у друге крајеве, највјероватније у Србију или негдје друго у Европи", рекао је Благојевић.
Иако, каже, сматра да је предсједник Трамп урадио одличан посао и јасно ставио до знања да Иран никада не смије доћи у посјед нуклеарног оружја, те да је у томе за сада успио, историја нас учи да се Ирану не може безусловно вјеровати.
"Мисија садашњег руководства у Ирану заправо је ширење јединственог исламског поретка, не само у Федерацији БиХ и Републици Српској, већ и у другим дијеловима свијета. Због тога морамо стално бити опрезни. Сви који вјерују у слободу и јудео-хришћанску традицију, ми православни Срби, морамо увијек бити на опрезу. Не смијемо спустити гард. Морамо јачати и развијати се. А најбољи начин да будемо снажни јесте економска и војна снага", навео је Благојевић.
Када је ријеч о српском народу на Балкану, у Београду, у Бањалуци и Републици Српској, у Црној Гори или у Америци најбољи начин да се заштите права српског народа јесте да лидери попут Милорада Додика, који одлично ради на изградњи јачих веза са предсједником Трампом, наставе тим путем, сматра Благојевић.
"То је нешто на чему и ми радимо. Такође и предсједник Вучић развија снажније односе са предсједником Трампом и Сједињеним Америчким Државама. Јер, на крају крајева, у америчком је националном интересу да српски народ има снажно присуство на Балкану. Срби у Србији и Републици Српској заправо су бастион јудео-хришћанске традиције на овом простору између Азије и Европе. Лидери попут предсједника Додика, који се супротстављају нападима на права и слободе Срба, јесу хероји", истакао је Благојевић.
(РТРС)
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